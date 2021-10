Sport

VBC: Drei Siege in Folge, Aus im Cup

STEYR. Die Mannschaft Rund um Amir Curan & Gerhard Bader bleibt in der Meisterschaft weiterhin souverän. Am Samstag wurde ATSV Lenzing Auswärts mit 3:0 besiegt und belegt damit den 2 Tabellenplatz. Weiter in bestechender Form präsentierte sich der Außenangreifer Jonas Mürzl ...

Mit teilweise spektakulären Angriffen und großartigen Blocks wurde das Match dominiert und verdient gewonnen.

Im Österreich Cup am Sonntag zu Hause war die 1. Bundesliga Mannschaft von TSV Hartberg zu Gast. Vor 120 Zusehern starteten die Jungs fulminant in den ersten Satz und setzten sich deutlich mit 17:8 ab. Auch im zweiten Satz konnte schnell eine 9:3 Führung herausgespielt werden, leider wurde die Energie nicht mitgenommen und Hartberg konnte sich hauchdünn mit 3:1 durchsetzen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und die Routine der 1. Liga von Hartberg machte schlussendlich den Unterschied aus“ resümierte Kapitän Julian Zeiselberger.

Die nächsten Heimspiele sind am 23.10 in der Stadthalle Steyr & 06.11 in der Sporthalle Enns, jeweils um 18:00 Uhr.