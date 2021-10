Sport

Vier Siege in Folge für SG Supervolley

STEYR. SG Supervolley konnte am 23. Okt. mit einem 3:0 Erfolg über PSV Salzburg den vierten Sieg in Folge erzielen und damit die Tabellenführung übernehmen. Nach einem überlegenen ersten Satz, brachten die Steyrer durch Unsicherheiten in der Annahme und im Angriff den Gegener wieder ins Spiel ...

Auch den zweiten Satz gewannen die Steyrer schließlich knapp mit 28:26. Satz drei verlief dann wieder problemlos und ging mit 25:18 an die Hausherren. "Es muss noch viel gearbeitet werden, aber die Mannschaft ist auf einem guten Weg", kommentiert Trainer Amir Curan die Partie.

Nächstes Heimspiel: 6. Nov. 2021, 18:00 im BRG Enns gegen SG UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach.