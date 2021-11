Sport

Mac's mit 49:56 Auswärtssieg gegen Wels

STEYR/WELS. Nach zwei Niederlagen in Folge war der BBC McDonald's Iron Scorps Steyr am Samstagnachmittag zu Gast beim FCN KFZ Bauer Basket Wels. Wie auch in den letzten Spielen starteten die Scorps sehr gut ins Spiel ...

Bereits nach den ersten Spielminuten konnten sie einen klaren Vorsprung herausspielen. Man hatte den Eindruck es könnte ein einfacher Sieg für die Steyrer werden. Nach dem guten Start schlichen sich jedoch nach und nach viele Eigenfehler in das Spiel des BBC McDonald's Iron Scorps Steyr. Die Mischung aus zu wenig Ballbewegung in der Offensive, vielen Ballverlusten sowie der schlechten Rebound-Leistung am gegnerischen Korb machten es für die Welser relativ einfach den Rückstand aufzuholen.

Wels gewann das zweite Viertel mit 17:8 Punkten und konnte somit das Spiel bis zur Halbzeitpause drehen. Sie gingen mit einem 6 Punkte Vorsprung in die Kabine. Nach der Pause dominierte auf den beiden Seiten die Verteidigung. Nur schwer konnten sich die beiden Mannschaften durchsetzen und punkten. Bis zum Beginn des letzten Viertels war das Spiel offen und eine ausgeglichene Partie.

In den letzten 10 Minuten konnten die Spieler aus der Eisenstadt das richtige Rezept gegen die Zonen- Verteidigung der Welser finden. Die Männer rund um Kapitän Mlynsky besonnen sich auf ihre Stärke. Durch schöne Passkombinationen in der Offensive konnten sich der BBC McDonald's Iron Scorps Steyr unter dem Korb durchsetzen. Das Resultat war die spielentscheidende Phase mit einem 17:6 Run, mit welchem sich die Iron Scorps das Spiel für sich entscheiden konnten.

Trotz einer längeren Schwächephase machte Steyr mit diesem Sieg einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

FCN KFZ BAUER Baskets Wels - BBC McDonald's Iron Scorps Steyr 49:56 (16:19, 33:27, 38:34)

Surums 21, Mlynsky 16, Didovic 8, Medinger 7, Hasenauer 2, Großalber 1, Schmidt 1, Hilgärtner 0.