Sport

Erster Heimsieg für Vorwärts

STEYR. Die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel der Hinrunde in der Admiral 2. Liga war alles andere als leicht für den SK BMD Vorwärts Steyr. Unter der Woche wurden sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Darunter Sportchef Jürgen Tröscher und Teammanager Martin Burgsteiner, ...

die in Normalfall an einem Spieltag vor Ort eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Für sie sprangen Muhamed Dizdarevic und Helmut Anselgruber ein.

Im Tor des SKV stand heute Bernhard Staudinger, weil Thomas Turner die gesamte Woche nicht trainieren konnte – auch er wurde positiv auf Covid-19 getestet. Da Turner keinerlei Symptome hatte und einen hohen Ct-Wert, konnte er sich freitesten und auf der Bank Platz nehmen. Trainer Daniel Madlener setzte wie schon in Salzburg gegen den FC Liefering auf ein 4-3-3-System. Hinten rechts verteidigte Michael Lageder, der sein Comeback nach Meniskus-Verletzung gab.

Drei Tore in der ersten Viertelstunde

Auf dem Spielfeld nimmt das Kellerduell sofort Fahrt auf. Die Rot-Weißen übernehmen gleich das Kommando und erarbeiten sich drei Eckbälle, aus denen aber kein Kapital geschlagen werden kann. Auf der Gegenseite nützen die Vorarlberger ihren ersten Corner und gehen durch Jokic in Führung (4.). Vorwärts zeigt sich nicht geschockt und schlägt umgehend zurück. Alem Pasic köpfelt nach einem Eckball von Oliver Filip zum 1:1 ein (7.). Die Madlener-Elf spielt munter nach vorne und kommt nach einem gelungenen Angriff zum 2:1. Kevin Brandstätter spielt den Ball in die Tiefe, Chukwubuikem Ikwuemesi spitzelt den Ball am Torhüter vorbei und Filip drückt die Kugel zum 2:1 über die Linie (14.). Kurz darauf haben die Heimischen Glück, als Katnik die Stange trifft (16.). In der Folge geht es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, es bleibt bei der knappe Führung des SKV. Nach dem Pausenpfiff gibt es Aufregung und Rudelbildung – der Brasilianer Anderson sieht wegen einer Tätlichkeit Rot.

Ikwuemesi, Paz treffen

Damit agieren die Heimischen in der zweiten Halbzeit mit einem Mann mehr. In der 59. Minute gelingt der 3:1-Führungstreffer, Ikwuemesi trifft nach Vorarbeit von Filip. Vorwärts hat dann das Spiel gut unter Kontrolle – bis auf eine Situation. Jokic schießt nach einem Corner zum vermeintlichen 3:2 ein (69.) – Assistent Clemens Schüttengruber zeigt aber eine Abseitsstellung an. Nach dieser Szene sind wieder die Rot-Weißen am Drücker und haben noch einige Torchancen. Eine davon nützt der kurz zuvor eingewechselte David Paz zum 4:1-Endstand (91.).

Die Mannschaft feiert mit den Fans im Stadion den ersten Heimsieg der Saison ausgiebig und schiebt sich in der Tabelle an Dornbirn vorbei auf den 15. Platz. Trainer Daniel Madlener: „Der erste Heimsieg fühlt sich hervorragend an. Die viele Arbeit und was wir jedes Spiel investieren, ist endlich belohnt worden. Wir können attraktiven Fußball spielen, die Detailarbeit zahlt sich aus. Bei vier Toren und vier verschiedenen Torschützen darf man nicht meckern, es hätten aber auch noch mehr sein können.“

SK BMD Vorwärts Steyr – FC Dornbirn 4:1 (2:1)

Vorwärts (4-3-3): Staudinger; Lageder, Sahanek, Prada, Dombaxi; Brandstätter, Pasic, Martin (89. Paz); Filip (74. Demonjic), Ikwuemesi, Ezeala (61. Fischer). Ersatz: Turner; Sarcevic, Ablinger, Martic. Trainer: Daniel Madlener.

Dornbirn (4-2-3-1): Lang; Favali, Omerovic, Jokic, Prirsch (46. Joppi); Santin, Kircher; Anderson, Wächter (58. Bauernfeind), Friedrich (82. Nagler); Katnik (73. Lauf). Ersatz: Bodrazic; Krizic, Kasai. Trainer: Eric Orie.

Torfolge: 0:1 (4.) Jokic, 1:1 (7.) Pasic (Filip/Eckball), 2:1 (14.) Filip (Ikwuemesi), 3:1 (59.) Ikwuemesi (Filip), 4:1 (91.) Paz (Demonjic).

Gelbe Karten: Filip (35. Foul), Omerovic (17. Unsportlichkeit), Lang (88. Kritik).

Rot: Anderson (Pause/Tätlichkeit).

Samstag, 6. November 2021; Vorwärts Stadion, 920 Zuschauer

SR Arnes Talic; Stefan Kühr; Clemens Schüttengruber