Konczer, Freiberger und Bosch komplettieren Hrinkow-Kader

STEYR. Michael Konczer, Markus Freiberger und Manuel Bosch vervollständigen einen starken 10-köpfigen Kader für die Saison 2022. Nachdem der Steyrer Markus Freiberger sein Studium abgeschlossen hat, möchte dieser im Radsport wieder voll angreifen. Besonders die letzten zwei Saisonen konnte er ...

die Mannschaft nur bedingt unterstützen. Freiberger hat jedoch die Klasse, innerhalb kürzester Zeit wieder den Anschluss zu finden. Dieses Vorhaben möchte das Continental Team aus Steyr unterstützen. Der Vertrag von Michael Konczer wurde ebenfalls verlängert. Der Wiener freut sich auf seine dritte Saison im grün/blauen Trikot, nachdem er im Jahr 2020 vom damaligen Team Denzel nach Steyr wechselte. Durch seine wertvollen Helferdienste ist er fester Bestandteil im Team.

Manuel Bosch neu im Team

Der in Tirol lebende Manuel Bosch wechselt vom Team Felbermayr Simplon Wels zu Hrinkow Advarics Cycleang. Bosch sammelte seine ersten Erfahrungen auf Continental Team Ebene beim Team Vorarlberg. In der Saison 2020 wechselte der gebürtige Schweizer mit Doppelstaatsbürgerschaft nach Oberösterreich. Dort wird er nun seine erfolgreiche Karriere im Team Hrinkow weiterführen. Vergangene Saison siegte er beim Bundesliga Rennen im Burgenland und fuhr zahlreiche Topergebnisse ein. „Manuel wird eine Schlüsselrolle im Team einnehmen. Er kann jeden Leader auf allen Terrains unterstützen, aber auch selbst auf Sieg fahren. Das macht ihn sehr wertvoll, da er universell einsetzbar ist“, so Dominik Hrinkow.

Pajek und Kolb doch nicht im Kader von Hrinkow

Nach einem Missverständnis mit dem Management möchten wir bekannt geben, dass Luka Pajek und Stefan Kolb doch nicht im Kader von Hrinkow Advarics Cycleang stehen. Man hätte mit den beiden Kraftpaketen geplant, wurde sich aber letztendlich doch nicht einig.

„Obwohl wir bereits einen starken 10 Mann Kader haben, möchten wir trotzdem noch weiter nach jungen Talenten Ausschau halten“, so Dominik Hrinkow. „Es könnte durchaus sein, dass wir noch einen Fahrer dazu nehmen.“

Folgende Fahrer sind für 2022 fixiert:

Jonas Rapp

Timon Loderer

Manuel Bosch

Jaka Primozic

Rainer Kepplinger

Daniel Eichinger

Michael Konczer

Markus Freiberger

Marvin Hammerschmid

Raphael Hammerschmid

Unten: Markus Freiberger. Foto © Eisenbauer.