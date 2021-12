Sport

Eislaufen am Steyrer Stadtplatz

STEYR. Nach Weihnachten baut der Curling Club Steyr auf dem Steyrer Stadtplatz wieder einen Eislaufplatz auf. Von 27. Dezember bis 31. Jänner 2022 steht die Eisfläche für die Steyrer Bevölkerung und die Gäste der Stadt zur Verfügung ...

Der Aufbau der Eisfläche beginnt am 27. Dezember 2021 um etwa sieben Uhr. Am 31. Jänner 2022 um etwa 12 Uhr wird die Sportanlage wieder abgebaut sein. Wegen der Auf- und Abbauarbeiten werden die Taxistandplätze am Stadtplatz am 27. Dezember 2021 von 7 bis 12 Uhr und am 31. Jänner 2022 ebenfalls von 7 bis 12 Uhr in den Bereich vor der Marienkirche verlegt.

Die Betriebszeiten für den Eislaufplatz:

Eislaufen täglich von 10 bis 17 Uhr

Eisstockschießen : täglich von 18 bis 22 Uhr

Curling-Turnier: 6. Jänner 2022 bis 9. Jänner 2022

Bildquelle: Curling Club Steyr / https://www.facebook.com/ccsteyr