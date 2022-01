Sport

Sivrikaya und Günes kommen zum SKV

STEYR. Der SK BMD Vorwärts Steyr darf zwei neue Spieler in seinen Reihen begrüßen. Oguzhan Sivrikaya und Tolga Günes konnten in den Trainings und Testspielen von sich überzeugen und ergänzen den SKV nun als Neuverpflichtungen ...

Bei den Testspielen gegen den SK Rapid und die SV Ried hat Oguzhan Sivrikaya sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Nun unterschreibt der 19-Jährige bis Saisonende (+ Option) beim SK BMD Vorwärts Steyr. Ogi wird die Nummer 11 tragen. „Gemäß unserer strategischen Ausrichtung sind wir immer auf der Suche nach jungen Talenten aus der Region. Wir haben im Vorfeld viel Positives von Oguzhan Sivrikaya gehört und ihn deswegen zum Probetraining eingeladen, um uns selbst ein Bild zu machen. Im Training und in den Testspielen hat er gezeigt, dass er über entsprechendes Potenzial verfügt. Daher möchten wir diese Chance nutzen. Zeitgleich ist es für den Spieler eine Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen“, zeigt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter, die Win-Win-Situation auf. „Ich möchte meine Chance beim SKV auf jeden Fall nutzen. Fußball spielen war schon immer mein Traum und hier liegt nun auch mein Fokus“, freut sich Oguzhan Sivrikaya über seine Verpflichtung.

Auch Tolga Günes konnte in den letzten Trainingswochen und den Testspielen gegen den SK Rapid sowie die SV Ried überzeugen. Im Spiel gegen Rapid erzielte Günes in der 13. Minute den Ausgleichstreffer für unseren SKV. Bis Sommer (+ Option) wird der Österreicher nun auf den offensiven Außenbahnen unterwegs sein. „Tolga hat in den Trainings und Spielen einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Er ist ein sehr dynamischer Spieler mit gutem Speed und verfügt über Zweitligaerfahrung. Mit ihm werden wir variabler. Dass er uns sofort weiterhelfen kann, hat er in den letzten Wochen gezeigt“, so Jürgen Tröscher.

Der 24-jährige hat die Akademie beim SK Rapid durchlaufen. Nach Stationen bei FC Admira II, SV Schwechat und Mauerwerk kam Tolga Günes im Juli 2019 schließlich zum Zweitligisten FAC. Seit einem halben Jahr war er vereinslos. Aus familiären Gründen stand der Fußball kurzfristig an zweiter Stelle. „Meinen Traum vom Fußballspielen habe ich dennoch nie aufgeben. Ich habe mich die ganze Zeit über fit gehalten und selbstständig jeden Tag zwei Mal trainiert“, erzählt Tolga Günes. Auch andere Vereine hatten Interesse an Tolga Günes. Entschieden hat er sich jedoch für den SKV. „Ich werde alles geben damit wir den Klassenerhalt schaffen und auch nächste Saison noch in der zweiten Liga spielen“, gibt er die klare Richtung seiner kurzfristigen Ziele vor.

Unten: Oguzhan Sivrikaya mit Jürgen Tröscher/Jürgen Tröscher mit Tolga Günes.

Fotos © SK BMD Vorwärts Steyr