Sport

Verpatzte Revanche für die Hexen

STEYR. Vorletzte Woche noch eine gute Darbietung – letzte Woche leider eine bittere Enttäuschung. Die U16-Mädels der ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen trafen am Sonntag erneut auf die Basket Flames Union Wien. Obwohl die Begegnung letzte Woche noch ein glückliches Ende für die Witch Cadets nahm, ...

... konnten die Steyrerinnen in der in Wien gespielten Rückrunde nicht überzeugen. Die Gegnerinnen überrumpelten sie mit hohem Tempo in den Gegenangriffen und einer guten Wurfleistung, worauf die Hexen diesmal keine passende Antwort fanden und sich mit 62:48 geschlagen geben mussten.