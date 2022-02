Sport

SK BMD Vorwärts siegt in Vöcklamarkt bei winterlichen Verhältnissen

STEYR/VÖCKLAMARKT. Am Montag, den 31. Jänner startete für die rot-weißen Kicker eine Intensiv-Trainingswoche, die anstelle des ursprünglich geplanten Trainingslagers abgehalten wird. Hier soll sich die Mannschaft den letzten Schliff für die am 12. Februar beginnende Meisterschaft gegen Horn holen. Mit den Begegnungen heute in Vöcklamarkt und am Donnerstag in Unterhaching beinhaltet die Intensiv-Trainingswoche auch die letzten beiden Vorbereitungsspiele ...

Heftige Schneefälle im Hausruckviertel führten dazu, dass die Partie zwischen der Union Vöcklamarkt und dem SK BMD Vorwärts Steyr am Dienstagabend erst mit 20 Minuten Verspätung angepfiffen werden konnte. Die Madlener-Elf setzte sich beim Sechsten der Regionalliga Mitte mit 2:0 durch und bleibt damit in der Vorbereitung weiter ungeschlagen. Bei schwierigen äußeren Bedingungen dominierte Vorwärts in Vöcklamarkt die erste Halbzeit und ging nach 37 Minuten verdient in Führung. Nach Vorarbeit von Kevin Brandstätter von der linken Seite donnerte Ikenna Ezeala den Ball zum 0:1-Pausenstand in die Maschen. Auch in den zweiten 45 Minuten sind die Gäste die bessere Mannschaft und erarbeiten sich noch einige Torchancen. Nach Vorarbeit von Ezeala trifft Can Alak mit einem Schuss ins lange Eck zum 0:2-Endstand (73.).

"Es waren sehr schwierige Verhältnisse mit permanentem Schneefall. aber ein sehr guter und souveräner Auftritt von meiner Mannschaft. In dieser Woche geht es um die Feinjustierung und darum, dass wir an unseren Dingen kontinuierlich weiter arbeiten", so Trainer Daniel Madlener.

Union Vöcklamarkt – SK BMD Vorwärts Steyr 0:2 (0:1)

Vorwärts (4-3-3): Staudinger (46. Ravlija); Halbartschlager, Sahanek (46. Lageder), Turi (46. Pasic), Dombaxi (46. Fischer); Mayr-Fälten, Brandstätter, Günes (46. Martin); Sivrikaya (46. Filip), Kröhn (46. Alak), Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (37.) Ezeala (Brandstätter), 0:2 (73.) Alak (Ezeala).

Dienstag, 1. Februar 2022; Black-Crevice-Stadion Vöcklamarkt, 30 Zuschauer

SR Dieter Muckenhammer; Armin Dukic, Iljmen Kuljici