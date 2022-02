Sport

Erfolgreiche Testspielbilanz für den SK BMD Vorwärts Steyr

STEYR/UNTERHACHING. Der SK BMD Vorwärts Steyr beendet die Serie an Vorbereitungsspielen mit einem 3:3 in Unterhaching. Die Testspielbilanz der Rot-Weißen kann sich sehen lassen. Vier Siege und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 15:9 stehen für die Madlener-Elf zu Buche ...

Vorwärts begann das Match im Sportpark Unterhaching furios, präsentierte sich sehr spielfreudig und mit Drang nach vorne. Michael Martin erzielte in der 3. Minute das 0:1, Oliver Filip erhöhte per Freistoß – der via Latte ins Tor ging – auf 0:2 (14.). Erst Mitte der ersten Halbzeit kam der Regionalligist aus Bayern besser ins Spiel und konnte durch Sandro Porta auf 1:2 verkürzen (26.).

Nach Vorarbeit von Michael Halbartschlager musste Can Alak nur noch den Fuß hinhalten und es stand 1:3 (56.). Nur drei Minuten später kam Haching per Elfmeter durch Timon Obermeier auf 2:3 heran. Danach wechselte Unterhaching-Coach Sandro Wagner alle Feldspieler aus. Vorwärts-Trainer Daniel Madlener setzte 15 Feldspieler ein. Das Match endete letztlich mit einem 3:3-Unentschieden, Stephan Hain köpfelte in der 82. Minute den Ausgleich. Für den SK Vorwärts endet morgen Freitag die Intensiv-Trainingswoche mit einem Team-Event, danach gibt es für die Mannschaft ein freies Wochenende, ehe die Vorbereitung auf das Horn-Spiel am 12. Februar beginnt.

"Wir haben in vielen Phasen gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht, viele Torchancen herausgespielt. Das eine oder andere Tor hätten wir mehr machen können. In Summe war es ein guter Test – auch mit neuen Erkenntnissen. Wir können jedenfalls mit Zuversicht in das Spiel gegen Horn gehen. Jetzt geht es auch darum, die Spieler nach dieser anstrengenden Zeit zu erfrischen, damit wir mit voller Power in die Meisterschaft starten können", so Trainer Daniel Madlener.

Spielvereinigung Unterhaching – SK BMD Vorwärts Steyr 3:3 (1:2)

Vorwärts (4-3-3): Turner; Lageder (63. Fischer), Turi, Sahanek, Dombaxi (51. Halbartschlager/75. Lageder retour); Martin, Pasic (63. Mayr-Fälten), Günes; Filip (63. Sivrikaya), Alak, Ezeala (51. Brandstätter). Ersatz: Staudinger. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (3.) Martin (Dombaxi), 0:2 (14./Freistoß) Filip (Günes), 1:2 (26.) Porta, 1:3 (56.) Alak (Halbartschlager), 2:3 (59./Elfmeter) Obermeier, 3:3 (82.) Hain.

Donnerstag, 3. Februar 2022; Alpenbauer Sportpark Unterhaching, 50 Zuschauer

SR Maximilian Riedel; Felix Brandstätter, Patrick Meixner

Foto © pictureshootings.at