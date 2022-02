Sport

SK BMD Vorwärts Steyr: Mit Vollgas in die Rückrunde

STEYR. Fünf Punkte aus den letzten drei Spielen der Hinrunde, zudem eine starke Vorbereitung mit vier Siegen und zwei Unentschieden: Die Formkurve beim SK BMD Vorwärts Steyr zeigt eindeutig nach oben. Für den Rückrunden-Auftakt mit dem Nachholspiel gegen Horn am Samstag haben sich die rot-weißen Kicker viel vorgenommen ...

„Wir sind bereit und werden ein Feuerwerk abbrennen“, verspricht Trainer Daniel Madlener. Die sechs Neuzugänge wurden bereits gut integriert, in der aktuellen Trainingswoche wird noch an der Feinabstimmung gearbeitet.

Südtribüne geöffnet

Die Vorgaben bezüglich den Corona-Richtlinien haben sich in den letzten Tagen mehrmals geändert. Fix ist seit Dienstag, dass es ab dem 12. Februar kein Zuschauerlimit mehr gibt. Damit kann auch die Südtribüne am Wochenende geöffnet werden. Es gibt keine zugewiesenen Plätze, allerdings muss dafür die Gastro geschlossen bleiben. Es gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenfplicht. Die Mitnahme von Getränkeflaschen/-dosen oder gefüllter Becher ist verboten. Diese werden ausnahmslos am Eingang abgenommen.

Karten online und an der Tageskassa

Die Stadiontore öffnen am Samstag um 13 Uhr, für Dauerkartenbesitzer ändert sich gegenüber dem Herbst nichts. Tageskarten können wie immer online gekauft werden oder vor Ort ab 13 Uhr.

Admiral 2. Liga, 16. Spieltag

SK BMD Vorwärts Steyr – SV Horn

Samstag, 12. Februar 2022, 14.30 Uhr

Vorwärts Stadion (Volksstraße, 4400 Steyr)