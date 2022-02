Sport

Landesmeistertitel im Kegeln geht an Ernst Hutterer und Enkelin

STEYR/WELS. Die Leidenschaft zum Kegeln teilt sich Vanessa Werfer (20) mit ihrem Opa, dem bekannten Sportkegler Ernst Hutterer (64) aus Steyr-Münichholz. Zusammen kegeln und trainieren sie oft zusammen im Kegelzentrum des ASKÖ Steyr und konnten sich nun gemeinsam den Landesmeistertitel im Tandem-Mix sichern ...

Am Sonntag, den 06. Februar setzten die beiden ihrem gemeinsamen Hobby die Krone auf: die Steyrer holten sich in der Bosch-Halle in Wels den Sieg im Tandem-Mix Kegelbewerb. Nach dem Titel im Sprintbewerb in der Vorwoche konnte sich Ernst Hutterer vom ASKÖ Steyr Sportkegeln nun also auch den Landesmeistertitel sichern.

Mit seiner Spielpartnerin und Enkelin Vanessa Werfer (ASKÖ Steyr Sportkegeln) konnte er das Finale für sich entscheiden. Somit werden Opa Ernst und Enkelin Vanessa Steyr und Oberösterreich bei den Staatsmeisterschaften am 27. Februar in Ritzing (Burgenland) vertreten.

Das e-steyr.com Team wünscht Vanessa und Ernst Gut Holz bei der Staatsmeisterschaften 2022!