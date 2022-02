Sport

SKV: Unentschieden im Nachtragsspiel gegen SV Horn

STEYR. Es war wohl der tollen Vorbereitung mit richtig guten Spielen geschuldet, dass sich in den letzten Tagen und Wochen eine ungeheure Euphorie an der Volksstraße breit gemacht hatte. Die Spieler, das Trainerteam bis hin zum Präsidenten fieberten diesem so wichtigen Spiel gegen Horn entgegen ...

Befeuert wurde diese Stimmung noch von Trainer Daniel Madlener der vor der Partie meinte: „Wir sind bereit und werden ein Feuerwerk abbrennen“. Mit der Unterstützung der großartigen Steyrer Fans sollten die Punkte unbedingt an der Volksroad bleiben.

Es entwickelte sich von Beginn weg eine flotte Partie. Nach rund fünf Minuten dann auch der erste gute Angriff des SKV, Günes versetzt auf der rechten Seite zwei Gegenspieler, doch sein Stanglpass wird von der Horner Verteidigung abgefangen. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Teams und es gab viele Aktionen im Mittelfeld, aber wenige Torraumszenen. In der 20. Spielminute dann das 1:0 für unseren SKV. Kröhn versetzt einen Gegenspieler und zirkelt den Ball ins rechte Eck. Die Freude währte allerdings nur wenige Minuten. Siverio Toro erzielte in Minute 28. den Ausgleich. In Minute 37. dann die nächste tolle Möglichkeit für unser Team. Oliver Filip scheitert allerdings an Horns Schlussmann Kronsteiner. Kurz vor der Pause musste dann SKV-Schlussmann Thomas Turner seine ganze Klasse aufbieten um einen Rückstand zu verhindern. Er drehte einen Kopfball mit den Fingerspitzen über die Latte.

Can Alak erzielt den Ausgleich per Elfmeter

Durchgang zwei begann dann überaus unglücklich für den SKV. Nach einem Fehler in der SKV-Defensive gingen die Gäste mit 2:1 durch Cosgun in Front. Nach rund einer Stunde dann eine tolle Chance für Can Alak, er setzt einen Schuss nur um Zentimeter neben das Tor. In der 77. Spielminute konnte dann Can Alak per Elfmeter den Gleichstand herstellen. Und nur wenige Minuten später ging ein Turi-Kopfball knapp am Horner Gehäuse vorbei. In der 87. Minute dann der Matchball für Can Alak, sein Kopfball geht knapp über die Latte.

„Wir hätten die Möglichkeiten gehabt diese Partie heute für uns zu entscheiden. Wir haben gut begonnen und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Leider ist der Ausgleich durch eine taktische Undiszipliniertheit gefallen, was uns etwas ausser Tritt gebracht hat. Auch beim zweiten Tor haben wir leider ein Geschenk verteilt, aber die Mannschaft hat großartig gekämpft und ist wieder in die Partie zurückgekommen. Zum Schluss hatten wir sogar noch die Möglichkeit das Match zu gewinnen. Wir werden das Positive aus diesem Match mitnehmen, hart weiterarbeiten und versuchen in Hinkunft über die gesamte Spielzeit das Niveau zu halten", so Madlener.

Can Alak: „Ich denke, wir waren in der zweiten Halbzeit das bessere Team und wir hätten den Sieg verdient. Ich persönlich bin in der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen, aber Durchgang zwei war schon viel besser. Das Ziel für die kommenden Partien sind einfach Siege einzufahren. Wir benötigen diese Punkte ganz dringend."

SK BMD Vorwärts Steyr – SV Horn: 2:2 (1:1)

Vorwärts (4-1-4-1): Turner; Lageder, Prada, Turi, Dombaxi (60. Halbartschlager); Pasic; Filip (61. Brandstätter), Martin, Kröhn (46. Ezeala), Günes; Alak. Ersatz: Staudinger, Sahanek, Mayr-Fälten, Fischer. Trainer: Daniel Madlener.

SV Horn: Kronsteiner; Sturing, Biek, Siverio Toro (80. Macher), Yilmaz, Schelle (60. Schmutz), Gobara (71. Marakis), Cosgun, Neumayer, Bauer, Gashi (71. Majnovics). Ersatz: Kasprisin, Toure, Ayyildiz.

Torfolge: 1:0 (20.) Kröhn; 1:1 (28.) Siverio Toro, 1:2 (51.) Cosgun, 2:2 (77.) Alak

Gelbe Karten: Kröhn (4. Foul), Lageder (14. Foul), Dombaxi (26. Kritik), Ezeala (52. Kritik), Filip (54. Foul) Martin (74. Foul); Gobara (14. Foul), Schelle (26. Kritik), Bauer (52. Kritik), Siverio Toro (76. Kritik)



Samstag, 12. Februar 2022; Vorwärts-Stadion, Volksstraße, 4400 Steyr, 900 Zuschauer

SR Thomas Fröhlacher; Martin Höfler, Manuel Koller

Foto © SK BMD Vorwärts Steyr