Nadja Ramskogler krönte sich ohne Satzverlust zur OÖ-Landes­meisterin

STEYR/ANSFELDEN. In der Tennishalle des ATC Fussl Ansfelden fanden vom 06.-13. Februar die diesjährigen OÖ-Tennishallenlandesmeisterschaften der Damen und Herren statt. Die Reichramingerin Nadja Ramskogler (UTC Fischer Ried) trat als Nr. 1 der Setzliste mit viel Selbstvertrauen ausgestattet an ...

Im Achtelfinale konnte sie Valentina Hoschek (SV Pregarten) mit 6:1 6:2 besiegen. Auch im Viertelfinale dominierte sie ihre Gegnerin klar und zog mit einem 6:0 6:2-Erfolg über Klara Würzl (SPG Haid/Ansfelden) ins Halbfinale ein. In diesem erhielt ihre Gegnerin Hannah Stromberger (ULTV Linz) die Höchststrafe (6:0 6:0). Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finales der Freiluftlandesmeisterschaften. Die an Nr. 2 gesetzte Johanna Hiesmair (ATSV Steyr Tennis) zog ebenso klar in dieses Finale ein. Nadja dominierte mit ihrem druckvollen Spiel und einer starken Aufschlagleistung vom Beginn an. In den engen Situationen spielte sie ihre Routine aus und konnte diese alle für sich entscheiden. Mit einem 6:2 6:2 krönte sie sich zur OÖ-Hallenlandesmeisterin und wiederholte damit ihren Vorjahreserfolg eindrucksvoll.

„Johanna ist immer eine gefährliche Gegnerin im Finale. Sie trainiert hart im OÖ Leistungszentrum und somit musste ich von Anfang an sehr konzentriert ans Werk gehen. Ich konnte meine mit meinem Trainerteam besprochenen Taktik sehr gut umsetzen“, strahlte die OÖ-Hallenlandesmeisterin.