Sport

Vorwärts schafft späten Ausgleich gegen Blau-Weiß Linz

STEYR/LINZ. Mit drei Tagen Verspätung wurde am Montagabend das OÖ-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und dem SK BMD Vorwärts Steyr gespielt. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden, Tolga Günes erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich der Gäste. Vorwärts ist damit in der Admiral 2. Liga bereits seit fünf Spielen ungeschlagen ...

Erstmals agierten die Rot-Weißen unter Trainer Daniel Madlener mit einer Dreierkette. In den ersten zehn Minuten hatten die Steyrer noch Probleme, Blau-Weiß machte das Spiel und hätte in dieser Phase durch Mitrovic (9.) oder Mensah (10.) in Führung gehen können. Danach kämpften sich die Vorwärts-Kicker in die Partie, standen hinten sicherer und konnten auch nach vorne Nadelstiche setzen. In der 21. Minute bot sich die große Chance auf den Führungstreffer. Ein Schuss von Can Alak wurde von Goalie Schmid abgewehrt, Christopher Kröhn setzte den Nachschuss knapp neben das Tor. Bis zur Pause gab es dann bei teilweise starkem Wind keine gefährlichen Torraumszenen mehr, so wurden bei 0:0 die Seiten gewechselt.

Günes mit spätem Ausgleich

Der Wind ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach, die Teams neutralisierten sich vorerst weiter. Bis praktisch aus dem Nichts der Führungstreffer der Blau-Weißen fiel. Der kurz zuvor eingewechselte Kostic setzte sich nach einem Pass in die Tiefe im Laufduell durch, umkurvte Torhüter Thomas Turner und schoss zum 1:0 ein (64.). Vorwärts war nun gezwungen nach vorne mehr zu riskieren, Trainer Madlener brachte Oliver Filip ins Spiel und stellte wieder auf das gewohnte 4-3-3-System um. Die zwingenden Chancen ergaben sich vorerst nicht, Ogi Sivrikaya (Debüt in der 2. Liga) und Michael Halbartschlager kamen ebenfalls noch in die Partie. Und mit seiner ersten Aktion leitete Halbartschlager dann den Ausgleich ein – er verlängerte per Kopf den Ball, Tolga Günes schoss zum 1:1-Endstand ein (87.).

"Das Tor zum 1:1 war hochverdient, wir haben unter sehr schwierigen Bedingungen ein gutes Spiel gemacht. Es war ein Kampf auf beiden Seiten. Wir sind auf dem richtigen Weg und gehen zuversichtlich in die nächsten Aufgaben", so Trainer Madlener. Gerald Scheiblehner: "Mit dem Wind muss man umgehen, das haben beide Mannschaften ganz gut gemacht. Wenn wir zum Schluss nicht unkonzentriert sind, gewinnen wir 1:0. Steyr hat den Punkt aber nicht unverdient gemacht."

FC Blau-Weiß Linz – SK BMD Vorwärts Steyr 1:1 (0:0)

BW Linz (3-4-3): Schmid; Maranda, Janeczek, Strauss; Mitrovic, Brandner, Koch (83. Malicsek), Pirkl; Seidl (65. Mayulu), Mensah, Plojer (59. Kostic). Ersatz: Gschossmann; Neumayr, Windhager, Huber. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Vorwärts (3-4-1-2): Turner; Turi, Prada, Sahanek (86. Halbartschlager); Günes, Lageder (73. Filip), Brandstätter (84. Sivrikaya), Dombaxi; Martin; Alak, Kröhn. Ersatz: Staudinger; Mayr-Fälten, Fischer, Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (64.) Kostic, 1.1 (87.) Günes (Halbartschlager).

Gelbe Karten: Janeczek (50. Foul), Brandner (61. Foul); Brandstätter (18. Unsportlichkeit), Günes (44. Unsportlichkeit), Alak (77. Foul).

Montag, 21. Februar 2022; Hofmann Personal Stadion, 850 Zuschauer

SR Oliver Fluch; Michael Obritzberger, Fatih Tekeli