Hrinkow Advarics Cycleang stellt Kader für 2022 vor

STEYR. Viel Neues gab es bei der Teampräsentation des Continental Team Hrinkow Advarics Cycleang am 25. Februar zu berichten. Neben der traditionellen Fahrer- und Sponsorenvorstellung wurden die Rahmenbedingungen der Hrinkow Bike Akademie powered by Raiffeisen ausgebaut und ein neues Rennen ins Leben gerufen ...

Schon vor der eigentlichen Teampräsentation, die zum ersten Mal durch RTV live übertragen wurde, luden Dominik und Alexander Hrinkow zu einem interessanten Vortrag zum Thema Mental-Coaching. Im Zuge der Hrinkow Bike Akademie powered by Raiffeisen wurde eine neue Kooperation mit der WKOÖ Personenberatung und Personenbetreuung abgeschlossen. Neben dem Profisport soll auch der Nachwuchs- und Breitensport von dieser Kooperation profitieren, die kostenlos am Vortrag von Mag. Franz Landerl und Franz Steinberger teilnehmen konnten. Seit Ende 2020 gibt es nun die Bike Akademie, welche schon letzte Saison Früchte trug und die ersten Nachwuchsfahrer auf die Straße brachte.

Eliterennen in Steyr

Der Nachwuchs wird auch beim City Kriterium am Stadtplatz in Steyr angesprochen. Am 14. August wird dort auf Pflasterstein erstmals ein Eliterennen im Kriterium stattfinden. Während der Nachwuchs mit Mountainbikes an den Start gehen darf, werden die Profis mit deren High-Tech Rennrädern für Tempo sorgen. „Das City Kriterium wird heuer bereits zum 24. Mal durchgeführt. Diesmal wird die Elite allerdings nicht auf Mountainbikes durch die engen Gassen der Altstadt fahren, sondern über 50 Runden am Rennrad zu sehen sein werden. Ein Hauptaugenmerk bekommt der Nachwuchs. Diesem soll möglichst ungehindert der Zugang zum Radsport ermöglicht werden. Auch den ganz Kleinen wird in einer eigenen Laufrad-Kategorie eine Bühne geboten“, so Teammanager Alexander Hrinkow.

Teaminterner Konkurrenzkampf

Am Samstag den 26. Februar geht es teamintern heiß her. Jonas Rapp und Rainer Kepplinger treten, jeweils für das deutsche und österreichische Nationalteam, bei der 2. UCI eCycling Weltmeisterschaft auf der Plattform ZWIFT an. Gefahren wird in der Hrinkow Bike Akademie, powered by Raiffeisen - beide mit exakt gleichem Set Up. Ein spannender Kampf ist garantiert. Start der Elite Männer ist um 20.45 Uhr, live zu sehen auf Eurosport.

Der Kader für das Jahr 2022 besteht aus folgenden Fahrern:

Jonas Rapp, Timon Loderer, Rainer Kepplinger, Marvin Hammerschmid, Raphael Hammerschmid, Daniel Eichinger, Markus Freiberger, Michael Konczer, Manuel Bosch (Neuzugang), Jaka Primozic (Neuzugang).

Die sportliche Leitung bleibt bei Matej Mugerli, welcher mit Andreas Hofer eine tatkräftige Unterstützung bekommt. Anfang März steigt die Mannschaft bei den Rennen in Istrien in die Straßensaison ein.