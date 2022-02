Sport

Starke Leistung des SK BMD Vor­wärts Steyr gegen den SKU Amstetten

STEYR. Nach dem vielversprechenden Start des SKV in die Rückrunde sollte auch gegen die Fallmann-Truppe aus Amstetten etwas Zählbares mitgenommen werden. Trainer Daniel Madlener zeigte sich in der jüngsten Vergangenheit mit der Entwicklung des Teams sehr zufrieden und konnte dieses Mal auch wieder auf den zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Alem Pasic zurückgreifen ...

Bereits in Minute neun ergab sich die erste tolle Chance für den SKV durch Kröhn, doch Amstetten-Schlussmann Verwüster konnte klären. In der Folgezeit bekam der SKV immer mehr Zugriff auf die Partie und setzte gefährliche Nadelstiche. In der 27. Minute dann ein brandgefährlicher Konter der Gäste, der Schuss von Mayr strich nur knapp über das Vorwärts-Gehäuse. Nach einer halben Stunde dann eine 100prozentige Torchance für Günes, doch er scheiterte aus wenigen Metern am Amstettner Torhüter. Und nur zwei Minuten später nochmals eine tolle Chance für Günes, doch auch dieses Mal fand der Ball nicht den Weg ins Netz. In der 43. Minute dann der verdiente Führungstreffer für die Vorwärts: Michael Martin knallte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen.

Der SKV spielte stark und ließ Punkte liegen

Und sofort nach Wiederbeginn eine Topchance für den SKV. Turi scheiterte aus kurzer Distanz an Verwüster. Und in dieser Tonart ging es auch weiter. Das Team kommt immer wieder zu hochkarätigen Möglichkeiten. Nach einer knappen Stunde dann der völlig überraschende Ausgleich für die Gäste aus Amstetten durch Ammerer. In der 75. Minute kam Can Alak dann zur nächsten guten Chance, doch Verwüster war direkt am Posten. Die Partie war in dieser Phase völlig offen, auch die Gäste kommen zu ihren Einschussmöglichkeiten. Letztendlich blieb es allerdings beim 1:1. Der SKV zeigte eine starke Leistung und erarbeitete sich eine Vielzahl an tollen Tormöglichkeiten. Ein Heimsieg wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen.

Daniel Madlener: „Wir hätten heute mit 4 – 5 Toren Unterschied gewinnen können, wir haben eine Vielzahl an Chancen herausgespielt, da waren einige ganz dicke Dinge dabei. Trotzdem Kompliment an die Mannschaft, weil wir einfach über weite Strecken des Spiels eine tolle Leistung gezeigt haben. Wir haben nicht viele Chancen für den Gegner zugelassen, der Ausgleich war leider ein Geschenk von uns."

SK BMD Vorwärts Steyr – SKU Amstetten 1:1 (1:0)

Vorwärts (4-3-3): Turner; Halbartschlager (65. Sahanek), Turi, Prada, Dombaxi (65. Filip); Pasic, Brandstätter, Martin (89. Mayr-Fälten); Kröhn, Alak, Günes (76. Ezeala). Ersatz: Ravlija, Sivrikaya, Fischer. Trainer: Daniel Madlener.

SKU Amstetten: Verwüster; Kurt (57. Alli), Leimhofer (57. Deinhofer), Ammerer, Feiertag, Schellnegger (81. Mustecic), Tschernegg, Dirnberger, Stark (46. Offenthaler), Mayer (81. Alin), Kovacec. Ersatz: Affengruber, Frederiksen. Trainer: Jochen Fallmann.

Torfolge: 1:0 (43.) Martin (Kröhn), 1:1 (58.) Ammerer

Gelbe Karten: Bogenreiter, TR (31. Kritik), Dombaxi (37. Foul), Alak (40. Kritik), Martin (45. Foul), Brandstätter (90+1. Foul); Tschernegg (19. Foul).

Sonntag, 27. Februar 2022; Vorwärts-Stadion, 1.100 Zuschauer

SR Arnes Talic; Roland Riedel, Fatih Tekeli.

Foto © SK BMD Vorwärts Steyr