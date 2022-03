Sport

Team Hrinkow Advarics Cycle­ang: Saison­start bei der Umag Trophy

STEYR/UMAG. Hrinkow Advarics Cycleang eröffnete die Straßensaison im kroatischen Istrien mit der Umag Trophy. Bereits zum 10. Mal wurde das Eintagesrennen im Nordwesten Kroatiens ausgetragen. Ein leichter Frühjahrsklassiker, prädestiniert für schnelle Sprintankünfte ...

Hartes Pflaster in Kroatien, aber zumindest bei den teilnehmenden Fahrern war keine Spur von Frühjahrs-Müdigkeit zu sehen. Die ersten Rennen der Saison gestalten sich besonders hektisch. So auch der Klassiker der Umag Trophy, die erneut ein schnelles Ende fand und zahlreiche Stürze mit sich brachte. Der sportliche Leiter Matej Mugerli konnte in seiner aktiven Zeit das Rennen bereits für sich entscheiden. Wie das Rennen anzugehen ist, wusste die Mannschaft also genau und wurde auch prompt in die Tat umgesetzt.

Knapp vor Halbzeit, der 154. Kilometer, ging Jonas Rapp in eine Spitzengruppe. Diese harmonierte hervorragend, konnte aber den Vorsprung auf maximal 1,5 Minuten ausbauen. Sprintstarke Teams hatten den ganzen Tag über die Kontrolle im Feld übernommen. 10 Kilometer vor dem Ziel wurde Rapp mit seinen 3 Mitstreitern gestellt. Nach einem hektischen Finale mit zahlreichen Stürzen kam es zum Massensprint, welchen der Österreicher Daniel Auer (WSA KTM Graz) für sich entschied. Die Hrinkow Mannschaft kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Raphael Hammerschmid belegte als Bestplatzierter Rang 27.

„Wir wollten ein aktives Rennen fahren, um erste gute Rennkilometer in die Beine zu bekommen. Dies konnten wir wirklich sehr gut umsetzen. Da wir keinen reinen Sprinter in unseren Reihen haben, hieß es im hektischen Finale gesund zu bleiben. Kommenden Sonntag bestreiten wir die Porec Trophy. Das Terrain dort liegt uns schon wesentlich mehr“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli. Übrigens war dieser dort gleich 4 mal erfolgreich. Die Vorfreude auf Sonntag ist demnach groß. Bis dahin wird die Mannschaft einige Trainingstage in Kroatien einlegen.