Sport

Vorwärts holt drei wich­ti­ge Punkte in Inns­bruck

STEYR/INNSBRUCK. Der SK BMD Vorwärts Steyr setzt den Aufwärtstrend fort und ist mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen. Bei Wacker Innsbruck feiern die Rot-Weißen am Freitagabend einen 2:1-Erfolg und gehen damit das dritte Mal in dieser Saison als Sieger vom Platz ...

Durch die Sperren von Joel Dombaxi und Can Alak ist das Vorwärts-Trainerteam am Tivoli zu Umstellungen gezwungen und beordert in den ersten 30 Minuten Defensivspezialist Alem Pasic in die Position des Mittelstürmers. Die Gäste aus Steyr beginnen selbstbewusst, versuchen wie in den letzten Wochen mit Kombinationsspiel gefährlich ins Angriffsdrittel zu gelangen. Innsbruck hat allerdings zunächst die besseren Chancen, ein Schuss von Jamnig streift die Außenstange (17.), bei einem Abschluss von Ronivaldo ist Torhüter Thomas Turner zur Stelle (20.). Die Vorwärts-Elf, die zuletzt gegen Amstetten noch viele Topmöglichkeiten ausgelassen hatte, nützt dann die erste Möglichkeit zur Führung. Tolga Günes lässt Galle aussteigen und schlenzt den Ball herrlich zum 0:1 in die Maschen (23.). Günes hat kurz vor der Pause einen weiteren Treffer am Fuß, bringt den Ball nach perfektem Stanglpass von Oliver Filip aber nicht im Tor unter (38.).

Zittern bis zum Schluss

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versucht Innsbruck Druck zu machen, die Vorwärts-Defensive steht aber gut. Erst in der 66. Minute werden die Heimischen wieder einmal gefährlich, Turner pariert einen Schuss von Bertaccini. Dann kommt eine starke Phase der Rot-Weißen, Ikenna Ezeala prüft Wacker-Schlussmann Knaller mit einem scharfen Schuss aufs kurze Ecke (69.). Nur drei Minuten später gelingt das zweite Tor, Oliver Filip setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und schiebt den Ball zum 0:2 ins kurze Eck. Danach haben die Steyrer das Match unter Kontrolle und scheinen einem sicheren Auswärtssieg entgegen zu steuern. Weil der junge Japaner Nitto per Kopf auf 1:2 verkürzt (88.), wird es noch einmal spannend. Vorwärts übersteht aber die fünfminütige Nachspielzeit und feiert den ersten Meisterschaftssieg im Jahr 2022.

Daniel Madlener: Wir sind jetzt schon einige Spiele gegen gute Gegner immer wieder gleichwertig oder besser, unser Weg zeigt nach oben.

Oliver Filip: Dieser Sieg fühlt sich unglaublich gut an, ich kann es fast nicht beschreiben. Heute haben wir uns endlich belohnt, dass ist für die ganze Mannschaft ein richtig wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

FC Wacker Innsbruck – SK BMD Vorwärts Steyr 1:2 (0:1)

Wacker (4-2-3-1): Knaller; Galle (78. Doski), Hubmann, Kopp, Joppich; Grote, Jamnig (80. Lederer); Bartaccini, Seo (78. Gründler), Tekir (60. Nitta); Ronivaldo. Ersatz: Eckmayr; Babic, Dosch. Trainer: Michael Oenning.

Vorwärts (4-1-4-1): Turner; Sahanek, Turi, Prada, Halbartschlager (63. Fischer); Brandstätter (46. Ezeala); Filip (74. Sivrikaya), Martin, Günes (82. Lageder, Kröhn; Pasic. Ersatz: Staudinger; Mayr-Fälten, Cirkovic. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (23.) Günes (Filip), 0:2 (72.) Filip (Turi), 1:2 (88.) Nitta.

Gelbe Karten: Brandstätter (21. Unsportlichkeit), Halbartschlager (61. Unsportlichkeit), Pasic (86. Unsportlichkeit), Günes (89. Foul).

Freitag, 4. März 2022; Tivoli Stadion Tirol, 1.637 Zuschauer

SR Jakob Semler; Gerald Bauernfeind, Philipp Duschek.