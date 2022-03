Sport

Andreas Winninger wird OÖ Landesmeister im E-Dart

STEYR. Der Dartverein "Alcatraz" hat kürzlich die Landesmeisterschaft des Oberösterreichischen Dartsverband ausgetragen. Nicht weniger als 220 TeilnehmerInnen haben sich in den Casino Sälen den hohen Anforderungen gestellt ...

Vom 4. bis 6. März veranstaltete der Oberösterreichische Dartsverband gemeinsam mit dem ortsansässigen Dartsclub DC Alcatraz die diesjährigen Landesmeisterschaften. Freitag begann der Event mit dem Doppel-Bewerb. Harald Leitinger, der bereits in der PDC gespielt hatte, konnte sich mit seinem Partner Patrik Winklehner den Titel holen und im Finale Peter Buchmayr und Daniel Berger bezwingen. Auch Rang drei landete das Team Johann Nigl / Roland Spindlbalker.

Samstag stiegen erstmals auch die Damen ein. Landesmeisterin 2022 wurde Eva Schadauer. Auf Rang 2 landete Katja Koppensteiner vor Carina Aschauer. Bei den Herren standen am Samstag drei Bewerbe in unterschiedlichen Leistungsklassen am Programm. Den OpenOut-Bewerb gewann Bernhard Rink vor Philipp Reiter und Dominik Polanc. Im Bewerb MastersOut besiegte Roman Brunner im Finale Thomas Brunhumer, Rang 3 ging an Gerald Haslinger.

Der OÖ-Landesmeister im E-Darts wurde im DoubleOut-Bewerb ausgespielt. Andreas Winninger sicherte sich hier den Landesmeistertitel 2022. Rang zwei ging an Daniel Gruber, Dritter wurde Benjamin Tod.

Sonntag fanden dann die Steeldarts-Bewerbe statt. Los ging es mit dem Jugend- und Damenbewerb. Felix Hinterreiter sicherte sich wie bereits 2021 den Titel Jugend-Landesmeister vor Yannick Mader, Jan Stotter und Julian Stelzer. Bei den Damen setzte sich Aysche Haytova vor Marina Blum und Katja Koppensteiner durch und kürte sich zur Steeldarts-Landesmeisterin 2022. Im Steeldarts-Herrenbewerb setzte sich Thomas Klausmayr im Finale gegen Andy Gerard durch. Platz 3 sichere sich Roman Bauer gegen Rainer Sturm.

In Steyr steht auch bald das nächste Darts Highlight an. Mitveranstalter DC Alcatraz veranstaltet am 15. Und 16. April in den Casino Sälen den 5ten Alcatraz Cup.

Fotos © Peter Röck