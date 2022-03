Sport

LAC Amateure Steyr: Tobias Rattinger wird Kurzstrecken-Landesmeister

STEYR/NEUHOFEN A.D. KREMS. Ca. 170 Läuferinnen und Läufer gingen am Samstag in Neuhofen/Krems bei idealen Wetterbedingungen an den Start der OÖ Landesmeisterschaften im Crosslauf. Mit dabei waren auch Akteure von LAC Amateure Steyr und das Ergebnis übertraf die Erwartungen bei weitem ...

Sechs Gold- und sieben Silbermedaillen kommen retour in die Heimat. Vor allem auf der Kurzstrecke dominierten die LAC Männer besonders. Auch in vielen Mannschaftswertungen war das LAC Team am Podest. Die mannschaftliche Geschlossenheit war eine besondere Freude.

Jochen Köllnreitner versäumte um 1/10 Sek die Bronzemedaille auf der Langstrecke und wurde sehr guter Vierter. Daniel Schlager belegte Rang 9 auf der Langstrecke. Oliver Ramskogler belegte in der Altersklasse U18 den vierten Rang. Daniel Rattinger beleget Rang 5 in der Allg. Kl. Kurzstrecke 4800 m, Moritz Heiml folgte auf Rang 6.

Die Ergebnisse im Überblick

GOLD

Tobias Rattinger Allg. Kl. Kurzstrecke ca. 4800 m

Team Männer Kurzstrecke: Tobias Rattinger, Paul Leitenbauer, Daniel Rattinger ca. 4800 m

U16 Flora Heiml ca. 2400 m

U18 Viona Knoll ca. 3600 m

U20 Paul Leitenbauer ca. 4800 m

W45 Claudia Heiml ca. 4800 m

SILBER

U16 Team Flora Heiml, Sophie und Isabel Ladein ca. 1200 m

U20 Moritz Heiml ca. 4800 m

U23 Daniel Rattinger ca. 4800 m

Paul Leitenbauer Allg. Kl. Kurzstrecke ca. 4800 m

Frauen Team: Hannah Köstler, Yulia Ecker, Claudia Heiml ca. 4800 m

Team Männer Langstrecke: Jochen Köllnreitner, Daniel Schlager, Rudi Hauleitner ca. 8400 m

M55 Sepp Breitenauer ca. 8400 m