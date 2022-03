Sport

SK BMD Vorwärts Steyr: Niederlage im Derby

STEYR/PASCHING. Nach sieben Spielen ohne Niederlage wollte der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag beim Auswärtsspiel bei den Juniors OÖ nachlegen. Allerdings gelang es der Madlener-Elf nicht, an die letzten Leistungen anzuschließen. Die Rot-Weißen mussten sich beim Tabellenschlusslicht mit 1:3 geschlagen geben ...

Rund 150 Vorwärts-Fans machten im Auswärtssektor der Paschinger Raiffeisen Arena tolle Stimmung. Auf dem Platz fanden die rot-weißen Kicker allerdings nicht ins Spiel. In den ersten 45 Minuten waren die Hausherren die gefährlichere Mannschaft, Weixlbraun hatte die erste gute Möglichkeit (17.). Eine Minute später zog Michlmayr von links Richtung Mitte und bezwang mit einem Weitschuss Vorwärts-Goalie Thomas Turner zum 1:0. Michlmayr hatte auch das 2:0 am Fuß, scheiterte aber an Turner (35.).

Nackenschlag nach der Pause

Die zweiten Halbzeit begann mit einem weiteren Dämpfer. Nach nur 20 Sekunden gab es nach Foul von Alberto Prada an Michlmayr Elfmeter für die Heimischen, zudem musste der Vorwärts-Kapitän mit Gelb-Rot vom Platz. Drame verwertete den Strafstoß sicher zum 2:0, Kadlec erhöhte per Weitschuss gar auf 3:0 (51.). Nach einer Standardsituation gelang das 3:1, Julian Turi traf per Direktabnahme (57.). Danach wechselte der SKV gleich vierfach und versuchte noch einmal alles, um die Wende zu schaffen. Trotz Unterzahl wurde nun mutig nach vorne gespielt, Michael Halbartschlager kam am Fünfer zum Abschluss, traf aber nur die Stange (65.). Auch Can Alak hatte den Anschlusstreffer am Fuß, verzog aber aus kurzer Distanz (74.). So blieb es letztlich beim 3:1-Sieg der Juniors OÖ.

Trainer Daniel Madlener: „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Sachen nicht auf den Platz gebracht, waren verdient im Rückstand. Mit einem Mann weniger haben wir die Tugenden wieder gefunden und hätten noch den Ausgleich erzielen können.“

FC Juniors OÖ – SK BMD Vorwärts Steyr 3:1 (1:0)

Juniors OÖ (4-2-3-1): Polster; Würdinger, Wallquist, Softic, Wild; Wimmer, Valencia; Weixlbraun (63. Mayr), Kadlec (71. Altunbas), Michlmayr (77. Kapsamer); Drame. Ersatz: Jungwirth; Philipsky, Haas, Griger. Trainer: Manuel Takacs.

Vorwärts (4-3-3): Turner; Sahanek, Turi, Prada, Dombaxi; Martin, Lageder (58. Halbartschlager), Alak (80. Ezeala); Filip, Kröhn (58. Fischer), Günes (58. Sivrikaya). Ersatz: Staudinger; Cirkovic. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (18.) Michlmayr, 2:0 (47./Elfmeter) Drame, 3:0 (51.) Kadlec, 3:1 (57.) Turi (Martin/Freistoß).

Gelbe Karten: Weixlbraun (37. Foul), Wild (65. Foul), Wallquist (68. Unsportlichkeit), Valencia (84. Foul); Prada (42. Unsportlichkeit), Sahanek (45. Foul), Halbartschlager (86. Unsportlichkeit).

Gelb-Rot: Prada (46. Foul).

Freitag, 11. März 2022; Raiffeisen-Arena Pasching, 600 Zuschauer

SR Florian Jandl; Fatih Tekeli, Gökhan Orhan