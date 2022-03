Sport

Hrinkow Advarics Cycle­ang bei stark besetzter Istri­an Spring Tro­phy

STEYR/ISTRIEN. Mit Bardiani CSF, Adria Mobil sowie die Nachwuchsteams von Jumbo Visma, EF Education-NIPPO und Astana kann die seit 1961 bestehende Istrian Spring Trophy mit einem sehenswerten Starterfeld glänzen. Neben Österreichs Elite sind auch zahlreiche Teams aus Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Slowenien und Polen am Start ...

Am ersten Tag war Neuzugang Jaka Primozic erneut der beste Hrinkow Profi beim 1,5 km langen Prolog. Er finishte 4 Sekunden hinter dem Tagessieger Matevz Govekar vom Team Tirol KTM Cycling.

Die erste Etappe über 152 Kilometer war geprägt von welligem Gelände. Den Tagessieg holte sich der Brite Sean Flynn (Swiss Racing Academy) vor dem Amerikaner Matthew Riccitello (Hagens Berman Axeon) und dem Slowenen Matevz Govekar (Tirol KTM Cycling). Letztgenannter gewann den Sprint des Hauptfeldes, während die ersten Beiden aus einer Fluchtgruppe durchkamen. Pech hatte Jonas Rapp: Als im Feld die Post abging hatte der Kapitän der Hrinkow Equipe einen Defekt. Trotz Mannschaftshilfe konnte auf den letzten 15 Kilometer die Lücke nicht mehr geschlossen werden. Sein Rückstand betrug 55 Sekunden auf den Tagessieger.

Hrinkow setzte Ausrufezeichen auf der Königsetappe

Die Königsetappe über 175 Kilometer war geprägt von zahlreichen Attacken. Vor allem Rainer Kepplinger und Jonas Rapp machten das Rennen richtig schwer und deckte beinah jede Fluchtgruppe ab. Leider wuden alle Fluchtgruppen gestellt. Primozic beendete die Etappe auf Rang 13.

Auf der Schlussetappe wird ein Massensprint erwartet. Im Gesamtklassement sollte es somit keine großen Änderungen mehr geben. Der derzeit Führende der Rundfahrt ist der Amerikaner Matthew Riccitello (Hagens Berman Axeon). Jaka Primozic liegt auf Rang 9.

Es folgen nun zwei internationale Europe-Tour Einsätze in Slowenien. Hrinkow Advarics startet am 20. März beim GP Slovenian Istria (UCI 1.2) und am 24. März beim GP Vipava Valley (UCI 1.2).

Fotos © Eisenbauer