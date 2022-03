Sport

Supervolley OÖ weiterhin auf Erfolgskurs

STEYR/ST.PÖLTEN. An diesem Doppelspielwochenende war das Team um Trainer Amir Curan und Gerhard Bader weiterhin erfolgreich. Sowohl Samstag als auch Sonntag wurden jeweils 3 Punkte gesichert und das Team steht an der Tabellenspitze mit einem Spiel weniger ...

Am Samstag im Heimspiel gegen den UVC Waidhofen war es eine relativ klare Angelegenheit: Die Supervolleys waren in allen Elementen überlegen und konnten auch den jungen Talenten Einsatzmöglichkeiten geben, so ging das Spiel mit 3:0 zu Ende. Sonntags in St.Pölten verlor man leider gleich den ersten Satz, ein paar Unsicherheiten ließen den Satz Zugunsten der Gegner kippen. Zwei Routiniers wurden anschließend eingewechselt und konnten die ausschlaggebenden Akzente setzen. Fortan lief es wieder wie am Schnürchen und das Spiel konnte souverän mit 3:1 gewonnen werden.

Auch die Landesliga Mannschaft konnte sich erfolgreich und ungeschlagen zum Meister der Landesliga krönen. Die arrivierten Volleyballer dominierten die gesamte Saison und werden den Titel nächste Saison wieder versuchen zu verteidigen.

Das nächste Heimspiel findet am Samstag um 20:00 Uhr in der Sporthalle Enns gegen den VC Mils statt.

Fotos © Supervolley