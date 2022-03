Sport

Heimsieg gegen GAK bringt drei wichtige Punkte für Klassen­erhalt

STEYR. Nach der schmerzhaften Niederlage vergangene Runde gegen die OÖ. Juniors, wollte unsere Mannschaft gegen den GAK wieder an die starken Leistungen vom Saisonbeginn anschließen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln ...

Mit Alem Pasic und Kevin Brandstätter konnte Trainer Madlener wieder auf zwei Schlüsselspieler zurückgreifen, welche in der Vorwoche gesperrt waren. Alberto Prada und Paul Sahanek standen auf Grund einer Ampelkarte bzw. einer Gelbsperre dieses Mal nicht zur Verfügung.

Welche Bedeutung diese Partie für den SKV hatte, war schon vor der Partie zu spüren und zu hören. Die großartigen Steyrer Fans machten bereits vor dem Match mächtig Betrieb. Der Funke sprang sofort auf unser Team über und es wurde von Beginn weg der Weg in die Offensive gesucht. Die Anfangsphase gehörte eindeutig dem SKV, die ganz großen Einschussmöglichkeiten blieben allerdings zu nächst aus. In Minute 23. dann die erste gute Chance für den SKV. Ein Halbartschlager-Kopfball konnte von Schlussmann Meierhofer in höchster Not geklärt werden. Drei Minuten später streicht ein Günes-Schuss knapp am Pfosten vorbei. In Minute 34. dann ein Schock für den SKV. Christopher Kröhn lenkt eine Flanke von der rechten Seite unglücklich ins eigene Tor zum 1:0 für die Gäste. Sieben Minuten später trifft Kröhn neuerlich, dieses Mal ins ,,richtige“ Tor zum 1:1 Ausgleich. Und nur weitere zwei Minute später geht der SKV mit 2:1 in Front. Torschütze war Michael Martin. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Vorwärts kämpft großartig und belohnt sich

Unsere Mannschaft kam mit dem selben Elan aus der Kabine wie sie die erste Hälfte beendet hatte. Chancen und Angriffe im Minutentakt zu Beginn. Die Fans peitschten die Jungs permanent nach vorne. In Minute 57. dann ein Fehler in unserer Hintermannschaft und die Gäste aus Graz kamen überraschend zum Ausgleich. Doch schon im Gegenzug neuerlich zwei tolle Chancen für unser Team. Aber auch die Gäste aus Graz kommen zu ihren Einschussmöglichkeiten. Die Partie wogt hin und her. In Minute 65. dann die neuerliche Führung für unser Team. Oliver Filip bezwingt den Grazer Schlussmann aus rund 10 Metern. In den letzten 25 Minuten zeigte unser Team eine großartige kämpferische Leistung und mit Hilfe der tollen SKV-Fans werden die drei Punkte in Steyr behalten.

Trainer Daniel Madlener: „Ich muss der Mannschaft heute ein Kompliment aussprechen, weil wir viele Dinge die wir uns vorgenommen haben, auch sehr gut umgesetzt haben. Das Eigentor zeigt, welche tolle Moral in der Mannschaft steckt. Wir können Rückschläge wegstecken, dies in positive Energie umwandeln und begeisternden Fußball bieten”.

SK BMD Vorwärts Steyr – Grazer AK 3:2 (2:1)

Vorwärts (3-4-1-2): Turner; Halbartschlager, Turi, Brandstätter; Kröhn (75. Lageder), Martin, Pasic, Dombaxi; Günes; Filip (77. Ezeala), Alak. Ersatz: Staudinger; Sivrikaya, Cirkovic, Fischer. Trainer: Daniel Madlener.

Grazer AK (4-1-3-2): Meierhofer; Rosenberger (75. Köchl), Huber, Gantschnig, Palla; Perchtold; Rusek, Sangare (75. Fink), Nutz (87. Graf); Pedro Felipe (85. Kiedl), Peham (85. Kalajdzic). Ersatz: Suprun, Koller. Trainer: Gernot Messner.

Torfolge: 0:1 (33.) Kröhn (ET), 1:1 (40.) Kröhn (Alak), 2:1 (42.) Martin, 2:2 (57.) Pedro Felipe, 3:2 (65.) Filip

Gelbe Karten: Halbartschlager (17. Foul); Rusek (23. Foul)

Freitag, 18. März 2022; Vorwärts Stadion (Volksstraße, 4400 Steyr), 1.400 Zuschauer

SR Gerhard Grobelnik; Maximilian Weiß, Michael Obritzberger.