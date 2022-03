Sport

Hrinkow mit beherztem Rennen beim GP Slovenian Istria

IZOLA. Das seit dem Jahr 2014 bestehende UCI Europe Tour Rennen war bis 2018 bekannt unter dem Namen Grand Prix Izola. Die Strecke führte rund um die Region der Stadt Izola, wo 156,5 Kilometer zu bewältigen waren. Slowenischer Boden ist für Österreichs Radsport-Elite ein äußerst fruchtbarer. So konnten bereits Gregor Mühlberger, Markus Freiberger, Markus Eibegger und Daniel Auer über Podestplätze jubeln ...

Ab Kilometer 0 schaffte Michael Konczer den Sprung in die Spitzengruppe. Der Hrinkow Advarics Cycleang Profi gewann dabei 2 Bergwertungen und holte so auch die Wertung um den besten Bergfahrer. Das Geschehen im Feld kontrollierten die sprintstarken Teams, die zielgenau in der letzten Runde die Lücke schließen konnten. Daniel Auer (WSA KTM Graz) hatte am Ende die schnellsten Beine und gewann vor Oliver Stockwell und Nicolo Buratti (beide CyclingTeam Friuli). Jaka Primozic belegte Rang 13. Mit Jonas Rapp liegt ein zweiter Hrinkow Profi unter den Top 20.

Im Rahmen von "Österreich dreht am Rad" übertrug K19 das Rennen live im TV und Stream. Übrigens wird im Zuge dessen auch das nächste Rennen GP Vipava Valley (UCI 1.2) am 24. März live übertragen. Und sie sind auch in Leonding am Start, wenn am 27. März die heimische Bundesliga eröffnet wird. Radsportfans kommen so voll auf ihre Kosten.

Fotos © Eisenbauer