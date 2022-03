Sport

Johanna Hiesmair ist österreichische U18-Doppelhallenmeisterin

STEYR/GÜSSING. Im Aktivpark Güssing (Kärnten) wurden in der Zeit von 17.-22. März die diesjährigen österreichischen Tennishallenmeisterschaften ausgetragen. Johanna HIESMAIR (ATSV Steyr Tennis) trat mir ihrer Teamkollegin des Leistungszentrums Linz des OÖTV, Theresa Stabauer, im Doppel U18 topgesetzt an ...

Durch ein bye in Runde Eins trafen sie im Viertelfinale auf die Paarung Urbicher Katharina (StTV) / Rundl Alina (TTV). Mit einem souveränen 6:2 6:1 zogen sie ins Halbfinale ein. Dort wartete das an Nummer drei gesetzte Doppel Semmelmeyer Chiara (NÖTV) / Gruber Lisa (NÖTV). Auch diese wurden mit 6:2 6:3 klar in die Schranken gewiesen.

Im Finale kam es zum Aufeinandertreffen mit der Tiroler Paarung Erenda Lea / Ebster Anna-Lena. Nach einem hart umkämpften ersten Satz (7:5) war der Widerstand ihrer Gegnerinnen gebrochen. Mit 7:5 6:1 krönten sich Hiesmair und Stabauer zu den heurigen österreichischen U18 Doppelhallenmeisterinnen.

Foto © privat | mit Landestrainer Hermann Fiala