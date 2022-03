Sport

ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkt nun auch in Reichraming

REICHRAMING. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region errichtete der Mobilitätsclub eine weitere Self-Service-Reparatur-Station für Radfahrer:innen. Neben dem Standort beim Brunnbachstadl in Großraming haben die Radlerinnen und Radler nun auch beim Technologiezentrum und Nationalpark Besucherzentrum in Reichraming die Möglichkeit, kleinere Pannen selbst zu reparieren ...

Zu wenig Luft im Schlauch, der Sattel ist unangenehm schief, die Bremsen müssen nachgestellt werden – oft sind es Kleinigkeiten, die unmittelbar vor dem Start einer Radtour oder während der Fahrt die Freude trüben. Das dafür benötigte Werkzeug ist meistens nicht mit dabei. Abhilfe bei solchen Pannen schaffen die ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkte: „Diese Service-Stationen sind mit einer Aufhängevorrichtung, einer Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für "do-it-yourself"-Reparaturen ausgestattet. Jede:r kann sie nutzen und sollte sich die Panne nicht beheben lassen, können Mitglieder telefonisch über den Notruf 120 oder mit der ÖAMTC-App den ÖAMTC-Pannendienst verständigen“, erklärt ÖAMTC Landesdirektor Harald Großauer.

Attraktives Radgebiet braucht Infrastruktur

Gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region, Eva Pötzl, wurde nach dem Standort beim Brunnbachstadl in Großraming nun beim Technologiezentrum und Nationalpark Besucherzentrum in Reichraming eine zweite Station in der Region eröffnet: „Wir begrüßen immer mehr Radfahrer:innen, das freut uns. Wir haben traumhafte Radwege sowohl für Anfänger:innen als auch für Profis. Wir wollen aber weiterhin die Attraktivität steigern sowie die Infrastruktur verbessern und deswegen freut es uns, gemeinsam mit dem ÖAMTC solche Fahrrad-Stützpunkte errichtet zu haben – es werden noch weitere folgen“, so Pötzl.