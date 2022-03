Sport

Hrinkow Advarics Cycle­ang: Platz 3 für Jonas Rapp beim GP Vipa­va Val­ley

NOVA GORICA. Ein Rennen wie im Bilderbuch: Perfekte Bedingungen und frühlingshafte Temperaturen bei der ersten Austragung des GP Vipava Valley (UCI 1.2) in Slowenien. Über eine Distanz von 154,4 Kilometer präsentierte sich eine angriffslustige Strecke, die auch Teil des Giro d’Italia sein wird. Von der Charakteristik ähnlich wie Leonding war Vipava Valley das perfekte Vorbereitungsrennen auf die heimische Rad-Bundesliga ...

Frühzeitig führte Jonas Rapp eine bunte und zahlreiche Spitzengruppe an. Der Hrinkow Advarics Cycleang Profi verrichtete mit Abstand die meiste Arbeit und lancierte im Finale die entscheidende Attacke, welcher nur zwei weitere Kontrahenten folgen konnten. „Jonas musste die sprintstarken Fahrer leiden lassen. Das kann er, indem er das Tempo an den Anstiegen hochhielt. Bis auf Miholjevic und Engelhardt konnte er alle weiteren Fahrer vom Hinterrad fahren“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli. „Eine starke Leistung zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison. Das deutet auf hervorragende Arbeit über die Wintermonate hin.“

Der Sieg im Sprint ging an den Kroaten Fran Miholjevic (Cycling Tam Friuli ASD) vor Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling) und Jonas Rapp vom Team Hrinkow Advarics Cycleang. Jaka Primozic gewinnt den Sprint des Hauptfeldes. Ein mannschaftlich starkes Ergebnis des Continental Teams aus Steyr, bevor nun das erste Rennen in Österreich ansteht. Kommenden Sonntag startet die road cycling league Austria in Leonding. Wie heute wird auch dieses Rennen live im TV durch K19 zu sehen sein werden.