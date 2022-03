Sport

Hrinkow Advarics Cycleang: Timon Loderer fährt in Leonding auf Rang 5

STEYR. Bei traumhaftem Frühlingswetter wurde, mit dem 61. Saisoneröffnungsrennen in Leonding, die heimische Bundesliga eingeläutet. Hrinkow mit 4 Mann zu Top-Ergebnis. Loderer sprintet auf Rang 5 ...

Bei sommerlichen Temperaturen feierte Leonding ein wahres Radsportfest. Ein erstes Kräftemessen der heimischen Elite fand auch beim Publikum hohen Anklang. Zahlreiche Zuschauer fanden sich am Stadtplatz und entlang der selektiven Strecke ein.

Das Team Hrinkow Advarics Cycleang musste jedoch auf einen Großteil seiner Mannschaft verzichten. Krankheitsbedingt gab es nach den Auslandseinsätzen zahlreiche Ausfälle. So konnte das Continental Team aus Steyr mit nur 4 Mann antreten. Dennoch wollte man ein aktives Rennen bestreiten, was auch gelungen war. Marvin Hammerschmid und Rainer Kepplinger übernahmen die Arbeit im Hauptfeld und versuchten die Rückstand auf die Ausreißergruppe zu reduzieren. Timon Loderer übernahm am Ende die Initiative und machte sich auf die Verfolgung des späteren Siegers Daniel Turek (Felbermayr Simplon Wels). Dessen Vorsprung war allerdings zu groß und so wurden die restlichen Plätze im Sprint vergeben. Dort landete Loderer auf Rang 5, Rapp wird starker Zwölfter.

Schon letzten Donnerstag wurde mit dem GP Vipava Valley (UCI 1.2) ein Europe-Tour Rennen in Slowenien bestritten, welches eine sehr ähnliche Streckencharakteristik aufwies. Eine bärenstarke Hrinkow Mannschaft setzte dort ein erstes Ausrufezeichen. „Die Form stimmt. Wir sind auf einem guten Weg, haben derzeit leider nur krankheitsbedingt etwas Pech“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli.

Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit fuhr Hrinkow Advarics Cycleang in der Mannschaftswertung auf Rang 3.

Fotos © Eisenbauer