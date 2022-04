Sport

Der Kampf um den Touchdown hat wieder gestartet

STEYR. Bereits Mitte März ging die American Football Saison in die nächste Runde. Auch für die regionalen Eiferer nach dem nächsten Touchdown, die Predators aus Steyr, startete die Saison 2022 in der Division 3 der Austrian Football League. Am 09. April begrüßen sie in ihrer Heimspielstädte footballbegeisterte Besucher zu ihrem ersten Heimspiel gegen die Huskies aus Wels ...

Mit je einem Heimspiel und einem Auswärtsspiel pro Monat dreht sich bei den Predators Steyr bis Juli alles um Punkte für den Aufstieg. Den Start für das erste Heimspiel der Saison machen sie am 09. April in Steyr. Am LAC Platz begrüßen sie ihre Fans und Gegner, die Huskies Wels, mit amerikanischen Snacks, Getränken sowie jeder Menge weiterer Highlights, wie einem Kids-Corner, damit auch die kleinsten Fans vollauf begeistert sein werden.

Die nächsten Heimspiele finden am 07. Mai gegen die Mostviertel Bastards, am 11. Juni gegen die AFC Grizzlies sowie am 02. Juli gegen die Pongau Ravens statt. Eines sei vorab verraten: Highlights wird es nicht nur auf dem Football-Feld sondern auch abseits geben, denn die Veranstalter haben sich dieses Jahr besonders viel für ihre Fans einfallen lassen. Als Unterstützer des Vereins wird auch der vereinseigene Fanclub ordentlich für Stimmung sorgen.

Burger, Bier und Musik werden vor Ort ab jeweils 13 Uhr (Einlass-Zeit) für Stimmung sorgen. Um 14 Uhr findet anschließend der Kick-Off statt.

Fotos © Predators Steyr