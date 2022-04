Sport

SKV in­formiert über Plan­ung und Finanz­ierung der Stadion­sanierung

STEYR. Bereits im vergangenen Sommer hat der SKV seinen Mitgliedern die Pläne der Stadionsanierung vorgestellt. Mit dem VIP-Zelt ab dieser Saison ist auch ein erster Schritt passiert, wenngleich einer, der eigentlich nur eine kurzfristige Übergangslösung ist. Denn das Gebäude hinter der Westtribüne und der Sprecherturm sollen abgerissen werden ...

An dieser Stelle entsteht ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit großzügigem VIP-Bereich und Umkleiden. „Unser alter VIP-Raum platzte mit 120 Plätzen bereits aus allen Nähten. Mit dem Lattner VIP-Zelt können wir bereits jetzt um 60 Plätze mehr bieten. Zudem ist die Platzgegebenheit wesentlich großzügiger. Dadurch war es uns auch möglich, das Speisenangebot und den Service zu verbessern. Das führt in Summe zu einer viel besseren Atmosphäre“, zeigt Vize-Präsident Michael Obermair die Vorteile des VIP-Zelts. Aus rein finanzieller Perspektive ist dieser Zwischenschritt noch keine merkliche Verbesserung. Vor allem die Miete für das Zelt und damit einhergehende Mehrkosten sind dafür verantwortlich. „Im neuen Gebäude ist ein großzügiger VIP-Bereich mit Blick auf das Spielfeld geplant. Wir werden dann Platz für 280 Personen haben. So entstehen dem Verein im Jahr Mehreinnahmen von circa 200.000 Euro“, gibt Obermair Details preis.

Die Finanzierung des Neubaus

Wie bei derartigen Bauvorhaben üblich wird eine Drittelfinanzierung angestrebt (1/3 Stadt Steyr, 1/3 Land Oberösterreich, 1/3 Verein). Solange also die verbindliche Zusage der Stadt zur Höhe der Unterstützung ausbleibt, ist ein Baubeginn nicht möglich. „Bei dem geplanten Stadionumbau muss der SK BMD Vorwärts Steyr bei einem Drittel Selbstfinanzierung circa 1,5 Millionen Euro aufbringen. Diese Summe möchten wir mit einem Kredit auf 10 Jahre bei einer jährlichen Rate von 160.000 Euro finanzieren. Alleine mit den 200.000 Euro-Mehreinnahmen aus dem neuem VIP-Bereich könnten wir diese Summe aufbringen“, so Obermair. Doch damit noch nicht genug: Nachhaltige Energieerzeugung denkt Obermair bei derartigen Projekten natürlich mit. Mittels einer Crowdfunding-Kampagne soll auf dem Dach eine große PV-Anlage installiert werden. Eine Maßnahme, die zudem Eigenkapital aufbauen lässt.

"Wir sind bereit mit dem Stadionumbau zu starten. Neben den Plänen gibt es ein solides Konzept zur Finanzierung. Zudem viele weitere Ideen für zusätzliche Einnahmen und Attraktivierungen die eine moderne Infrastruktur ermöglichen. Ohne Unterstützung der Stadt sind derartige Projekt für einen Verein, der gesund wirtschaften möchte, leider unrealisierbar. In unserem Forderungskatalog haben wir uns deswegen an die Stadt Steyr gewandt. Denn nur gemeinsam können wir den SKV zukunftssicher aufstellen."

Mehr Infos zum Umbau: Stadionsanierung