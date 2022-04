Sport

Lustenau zu stark für die Rot-Weißen

STEYR. Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge reiste der SK BMD Vorwärts Steyr optimistisch zum Auswärtsspiel bei Tabellenführer Austria Lustenau. Im Reichshofstadion spielten die Rot-Weißen durchaus gut mit, mussten sich aber mit 1:3 geschlagen geben ...

Ikenna Ezeala rutsche für den verletzten Joel Dombaxi in die Vorwärts-Startelf, außerdem baute Trainer Daniel Madlener die Positionen etwas um, so begann Can Alak in der Abwehr-Dreierkette. Die erste Möglichkeit im Spiel hatten die Steyrer, Lustenau-Goalie Schierl war bei einem Schuss auf die kurze Ecke von Oliver Filip zur Stelle (7.). Auf der anderen Seiten nützten die Vorarlberg die erste gute Chance, Cham setzte sich auf engem Raum durch und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (15.). Eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sadikovski brachte Lustenau statt einem Freistoß einen Elfmeter ein – Teixeira verwertete zum 2:0-Pausenstand (33.).

Gleich nach dem Seitenwechsel boten sich durch Alem Pasic und Ezeala Chancen auf den Anschlusstreffer, ehe kurz darauf Anderson mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte (52.). Vorwärts steckte nicht auf und kam in der 77. Minute zumindest noch zum Ehrentreffer. Oliver Filip spitzelte den Ball zum 3:1-Endstand ins Netz.

SC Austria Lustenau – SK BMD Vorwärts Steyr 3:1 (2:0)

Lustenau (4-2-3-1): Schierl; Gmeiner, Maak, Hugonet, Guenouche (84. Berger); Adriel (90. Mätzler), Baiye; Anderson (84. Stefanon), Cham (71. Türkmen), Cheukoua (71. Wallace); Teixeira. Ersatz: Eres; Berger. Trainer: Markus Mader.

Vorwärts (3-4-1-2): Turner; Alak (81. Fischer), Turi, Brandstätter; Sahanek (59. Lageder), Martin, Pasic, Kröhn; Günes (84. Sivrikaya); Filip (84. Mayr-Fälten), Ezeala. Ersatz: Staudinger; Prada, Cirkovic. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (15.) Cham, 2:0 (33./Elfmeter) Teixeira, 3:0 (52.) Anderson, 3:1 (76.) Filip (Günes).

Gelbe Karten: Wallace (73.); Brandstätter (6. Unsportlichkeit), Günes (14. Foul), Sahanek (45.+2 Foul).

Samstag, 9. April 2022; Reichshofstadion, 2.000 Zuschauer

SR Alain Sadikovski; Stefan Pichler, Habip Tekeli