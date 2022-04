Sport

Neuwahlen des ober­österreich­ischen Tennis­verbandes

OÖ. Am 07. April fand in Sipbachzell der heurige Verbandstag des OÖTV statt. Im Zuge des Verbandstages standen unter anderem die Neuwahlen des Vorstandes des oberösterreichischen Tennisverbandes auf der Tagesordnung ...

Das Team um Kons. Hans Sommer erhielt von der Generalversammlung einen beeindruckenden Vertrauensbeweis. Mit 100% Zustimmung wurde der Vorstand für die nächsten 3 Jahre wiedergewählt. Die anwesenden Ehrengäste des ÖTV Präsident Mag. Martin Ohneberg und der Vize-Präsident Dr. Georg Blumauer lobten die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem OÖTV und zeigten sich von der breiten Zustimmung der Vereine zum Vorstand des OÖTV beeindruckt.

Als weiteres Highlight des Verbandstages wurden Dr. Helmut Greil und Dir. Hans Robert Parzer wegen ihrer langjährigen Tätigkeiten und Verdienste für den oberösterreichischen Tennisverband mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Der OÖTV möchte seine kontinuierliche Arbeit für den Tennissport fortführen und weitere Impulse im Leistungssport setzen. Er ist mit 370 Vereinen und über 42.000 Mitgliedern in OÖ, hinter Fußball, der 2. größte Sportfachverband. Besonders infrastrukturell stehen einige Herausforderungen an, die es in den nächsten Jahren zu lösen gilt.