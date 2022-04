Sport

Plä­ne für SKV-Trainings­zentrum im Stadt­gut

STEYR. Die aktuellen Trainingsbedingungen des SK BMD Vorwärts Steyr müssen, unabhängig von der Liga, deutlich als suboptimal bezeichnet werden. Und selbst diese Bezeichnung ist noch mehr als schmeichelhaft gewählt ...

Doch werfen wir einen näheren Blick auf die Bedingungen unter denen die Mannschaft der zweiten Bundesliga trainiert: Die Spieler ziehen sich im Stadion um, wo auch die Duschmöglichkeiten sind. Mit den Kleinbussen, die von den Spielern selbst gefahren werden, geht es 10 Minuten einmal quer durch die Stadt nach Gleink. Am Trainingsplatz selbst gibt es keinen eigenen Wasserschluss. Von April bis Ende September wird Wasser vom Tennisverein nebenan entsprechend weiterverrechnet. Von Oktober bis März gibt es kein Wasser am Trainingsplatz - der Platz kann nicht mehr bewässert und auch die Toiletten können nicht mehr benutzt werden. Für Notfälle bringt der Platzwart Wasserkübel nach Gleink, damit die Spieler zumindest ihre Notdurft verrichten können.

Der einzige Trainingsplatz, der der Kampfmannschaft zur Verfügung steht, hat mit 64,5 x 95 Meter keine Meisterschaftsmaße. Gewisse Trainingsinhalte und Standards wie Flanken oder Eckbälle können nur unzureichend trainiert werden. Trainiert wird zumeist zweimal pro Tag. Das beansprucht den Platz entsprechend intensiv. Ob Regen oder Sonnenschein: Für Regenerierung oder Instandhaltungsmaßnahmen gibt es nur minimale Zeitfenster, da die Mannschaft keine Ausweichmöglichkeit hat. Die Platzbewässerung ist ein zeitintensives Unterfangen. Eine Bewässerungsanlage gibt es nicht. Mit einem Wagerl wird der Platz Stück für Stück bewässert – eine vollständige Platzbewässerung dauert somit 16 bis 18 Stunden. Denn daneben muss ja auch noch trainiert, liniert und der Rasen gepflegt werden.

Aufgrund fehlender anderweitiger Möglichkeiten trainieren die SKV Senioren und die pro-mente Inklusionsmannschaft für psychisch und sozial beeinträchtigte Menschen ebenfalls auf diesem Platz und ohne entsprechend Infrastruktur vor Ort wie Umkleiden oder Duschmöglichkeiten.

Last but not least kann der Platz nicht abgeschlossen werden. Trotz intensiver Bemühungen hinsichtlich Rasenpflegen wird der Platz dann dennoch in den kurzen Ruhezeiten von anderen ungefragt genutzt.

Errichtung Trainingszentrum Stadtgut

Dieser kleine Einblick in den Trainingsalltag der Kampfmannschaft soll verdeutlichen, warum die Errichtung eines Trainingszentrums einen zeitnahen Realisierungshorizonts bedarf. Seit Jahren bemüht sich das Präsidium um eine adäquate Trainingsinfrastruktur. Geplant ist das Trainingszentrum nun im Stadtgut. Hierzu gab es in der Vergangenheit gute Gespräche mit der Stadt Politik, wenngleich konkrete Schritte, wie die Umwidmung der mündlich zugesagten Fläche oder eine verbindliche Zusage hinsichtlich der Förderhöhe, noch ausstehen.

Fotos/Pläne © Obermair Architekt