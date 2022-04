Sport

Steyrer Radprofis glänzen bei Belgrade-Banjaluka

STEYR/BELGRAD. Hrinkow advarics nützte die einzig hügelige Etappe der Europe-Tour Rundfahrt Belgrade-Banjaluka (UCI 2.1) um das Gesamtklassement anzugreifen. Rainer Kepplinger und Jonas Rapp vollendeten eine beeindruckende Teamleistung mit einem Podiumsplatz und dem Bergtrikot ...

Teamwork makes the dream work. Eine brilliante Leistung aller sechs Fahrer des Conti-Teams Hrinkow advarics cycleang war auf der dritten Etappe bei Belgrade-Banjaluka (UCI 2.1) zu sehen. Am Anstieg des Tages sorgte die Mannschaft aus Steyr für enormes Tempo. Das Feld teilte sich in sechs Gruppen. Während Kepplinger und Rapp ganz vorne zu finden waren, deckten alle weiteren Hrinkow Profis die Verfolgergruppe ab.

Rainer Kepplinger, der Sieger des Kirschblütenrennens vergangener Woche, sprintete aus der kleinen Gruppe auf Rang 3. Jonas Rapp vollendet ein hervoragendes Teamergebnis mit einem starken fünften Rang. Zudem holte er sich die Führung in der Bergwertung, welche es ab morgen zu verteidigen gilt. „Es macht große Freude mit der Mannschaft zu arbeiten. Alle Fahrer haben eine gute Form, folgen den Anweisungen und können die Aufgaben gekonnt lösen“, so ein zufriedener sportlicher Leiter Matej Mugerli. „Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Saison noch für viele Überraschungen sorgen können.“

Mit dem Polen Jakub Kaczmarek (Team HRE Mazowsze Serce Polski) gibt es einen neuen Führenden im Gesamtklassement. Er holte sich auf den heutigen 123km den Tagessieg mit einem Schnitt von 43,6km/h. Am Ostersonntag geht es in das große Finale der Rundfahrt.

Jaka Primozic sprintete in Etappe zwei auf Rang 10

Die relativ flachen 122 Kilometer der zweiten Etappe waren eine Angelegenheit für Sprinter. Trotz der unspektakulären Topografie hatten die Teams alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Defekte, als auch Stürze prägten den Rennverlauf. Auch Timon Loderer ging in der letzten Runde zu Boden. Er schaffte jedoch noch den Anschluss und holte Rang 23. Der Sieg im Massensprint ging an den Italiener Filippo Fortin (Maloja Pushbikers) vor Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski) und Bartosz Rudyk (Santic-Wibatech). Jaka Primozic sprintete auf Rang 10.