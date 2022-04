Sport

ASKÖ Steyr Sport­ke­geln: groß­artige Er­folge in Saison 2021/22

STEYR. Großartige Erfolge konnten die Sportkegler des ASKÖ Steyr in der Meisterschaftssaison 2021/22 erringen ...

Vizelandesmeistertitel OÖ-Liga

Die Herren 1 holten mit einem Sieg im letzten Spiel den 2. Platz in der OÖ-Liga und damit den Vizelandesmeistertitel. Damit kann das Team mit einem erfolgreichen Relegationsturnier im Juni den Aufstieg in die Bundesliga ermöglichen. Nach zwei Jahren ohne fertig gespielte Meisterschaft eine herausragende Saison.

Meistertitel Landesliga Ost

Die Herren 2 konnten den Meistertitel in der LL Ost erringen und haben die Möglichkeit, in die OÖ Liga aufzusteigen. Ob dies geschieht, hängt auch von einem eventuellen Aufstieg der Herren in die Bundesliga ab. Die Herren 3 haben als 4. den 3. Rang in dieser Liga nur denkbar knapp verpasst. Ebenfalls ein großer Erfolg.

Damen Superliga

Hier belegten die Damen mit Rang 6 einen guten Mittelfeldplatz in der höchsten Damenspielklasse Österreichs. Umso bemerkenswerter, da die ASKÖ Steyr Damen als eine der wenigen Mannschaften ohne Legionärin ihre Meisterschaft bestritten.

Meistertitel Freie Liga

Die eingesetzten Spieler und Spielerinnen konnten zusätzlich die sogenannte „Freie Liga“ gewinnen. In dieser können alle Spieler und Spielerinnen eines Vereins eingesetzt werden.

Herzliche Gratulation an alle Beteiligten Spielerinnen sowie Spielern, welche in dieser Saison im Einsatz waren! Aber auch im organisatorischem konnte der Verein mit der Austragung von Landes- und OÖ Meisterschaften wieder glänzen und hervorragende Arbeit leisten.