Vorwärts holt Punkt in Hütteldorf

STEYR/WIEN. Erstmals nach 23 Jahren spielte der SK BMD Vorwärts Steyr wieder ein Meisterschaftsspiel in Wien-Hütteldorf und konnte am Ostermontag mit einem 2:2 beim SK Rapid II einen Punkt mitnehmen. Nur drei Tage nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Kapfenberg standen zwei frische Spieler in der Vorwärts-Startelf, Michael Lageder und Luca Mayr-Fälten ersetzten Can Alak und den gesperrten Michael Martin ...

Die jungen Rapidler fanden etwas besser ins Spiel und hatten nach einer Standardsituation eine gute Möglichkeit, Eggenfellner traf aus kurzer Distanz das Außennetz (13.). Vorwärts gelang es erstmals in Minute 23 einen Angriff fertig zu spielen und ging damit auch gleich in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Christopher Kröhn verlängerte Tolga Günes den Ball, Joel Dombaxi schoss zum 0:1 ein. Danach gab es nach Eckbällen gute Kopfballmöglichkeiten für Alem Pasic (30.) und Julian Turi (39.). Auf der anderen Seite bewahrte Thomas Turner mit zwei starken Paraden gegen Wunsch und Binder (40.) den SKV vor dem Ausgleich.

Lattenknaller und drei Tore

Nach dem Seitenwechsel knallte Luca Mayr-Fälten den Ball an die Latte (51.) und statt 0:2 stand es kurz darauf 1:1. Ein missglückter Pass vom Dombaxi führte zum Rapid-Konter, den Strunz verwertete (56.). Danach plätscherte das Spiel dahin, ehe in Minute 74 der Ball nach einem Eckball bei Kröhn landete – der 22-Jährige zog aus 20 Metern ab und donnerte den Ball zum 1:2 in die Maschen. Doch die jungen Rapidler gaben sich nicht geschlagen, Kriwak köpfelte nach einem Eckball den neuerlichen Ausgleich (79.). Danach gab es noch eine große Chance, Turner hielt gegen Wunsch mit einer guten Abwehr den Punkt fest (83.).

Trainer Daniel Madlener: „In Summe geht der Punkt in Ordnung. Wir haben Phasen gehabt, wo wir sehr gut waren, allerdings auch Phasen, wo wir nachlässig waren.“

SK Rapid Wien II – SK BMD Vorwärts Steyr 2:2 (0:1)

Rapid II (3-5-2): Orgler; Querfeld, Velimirovic, Eggenfellner; Fallmann (87. Kirchmayer), Sattlberger (71. Sulzbacher), Hajdari; Kanuric (87. Softic), Wunsch; Binder (46. Strunz), Kriwak. Ersatz: Habetler; Kocyigit, Tepecik. Trainer: Stefan Kulovits.

Vorwärts (3-4-1-2): Turner; Lageder, Turi, Prada; Kröhn (80. Sahanek), Brandstätter, Pasic (80. Cirkovic), Dombaxi; Mayr-Fälten (92. Sivrikaya); Günes (57. Alak), Filip (57. Ezeala). Ersatz: Staudinger; Fischer. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (23.) Dombaxi (Günes), 1:1 (56.) Strunz, 1:2 (74.) Kröhn (-), 2:2 (79.) Kriwak.

Gelbe Karte: Hajdari (16. Foul).

Montag, 18. April 2022; Allianz Stadion, 530 Zuschauer

SR Jakob Semler; Gerald Bauernfeind, Philipp Duschek.