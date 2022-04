Sport

Saison­start: Klet­tern im Ober­österreich­ischen Enns­tal

STEYR/STEYR-LAND. Die Kletterfreunde zwischen Steyr und Weyer laden mit viel Programm zum Saisonstart 2022 von 6.-8. Mai. Mit Gratis-Schnupperklettern in der Naturfreunde Kletterhalle in Steyr und der Kletterhalle 6a in Gaflenz sowie am beliebten Klettersteig in Trattenbach, an den Naturfelsen am Sauzahn und im Camp Sibley in Laussa wird den Besuchern viel geboten ...

Unter fachkundiger Aufsicht ist es möglich, sich an steilen Felswänden, Vorstiegskletterflächen in den Hallen sowie Boulderwänden zu wagen. Leihausrüstung wird von den Partnerorganisationen zum Teil kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Camp Sibley warten auch Flying Fox, Highline und Slacklines und ein spannender Speedkletterbewerb auf die BesucherInnen. Gemütlich wird es im Anschluss beim Ausklang am Lagerfeuer. Alle Details zum Programm und Anmeldung auf www.klettern-im-ennstal.at.

Mitte April ist der neue Kletterführer ausgeliefert worden. Auf mehr als 268 Seiten werden über 1000 Kletterrouten in 25 Klettergärten im oberösterreichischen Ennstal beschrieben. Das Buch von Dominik Hofbauer ist zum Preis von € 28,-- in den Büros des Tourismusverband Steyr + Nationalpark erhältlich. Informationen: www.steyr-nationalpark.at oder Tel. 07252/53229-0.