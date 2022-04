Sport

Alem Pasic be­kommt Vertrags­verlänger­ung beim SKV

STEYR. Mit der ersten Vertragsverlängerung für die kommende Saison hat der sportliche Leiter des SKV, Jürgen Tröscher, bereits eine Schlüsselposition besetzt. Nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich bringt er dadurch für die kommenden zwei Jahre Kontinuität in das Mittelfeld ...

Mit Alem Pasic bindet Jürgen Tröscher einen Spieler längerfristig, der in den letzten Jahren eine beeindruckende Leistungssteigerung vollzogen und sich in die Herzen der Fans gespielt hat. „Alem hat sich zu einem essentiellen Teil der Mannschaft entwickelt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Mannschaftsgefüge ist er ein wichtiger Baustein für den SK BMD Vorwärts Steyr. Wir sind froh, dass wir den regionalen Spieler längerfristig an uns binden können und freuen uns, dass er bei uns den nächsten Step machen möchte“, gibt Jürgen Tröscher die Verlängerung bekannt.

“Es taugt mir, was beim Verein passiert. Die Mannschaft hat viel Potenzial und Daniel Madlener hat einen besseren Spieler aus mir gemacht. Ich musste nicht lange überlegen. Die Verlängerung für die nächsten zwei Jahre gibt mir persönlich zudem Planungssicherheit”, so Alem Pasic selbst zu seiner Entscheidung. Schon als Kind ist der heute 24-Jährige auf der Süd gestanden. “Ich bin Steyrer. Dadurch hatte ich schon immer ein Näheverhältnis zum Verein und habe von klein auf mitbekommen, was die Vorwärts den Menschen bedeutet. Dass ich schon vier Jahre ein Teil davon bin und es jetzt nochmal weitergeht, ist schon sehr cool.”

In den letzten Jahren hat sich Alem zu einem Leistungsträger und Führungsspieler gemausert. Seit letztem Jahr ist er Teil des Mannschaftsrats. Seit heuer ist er zudem Vize-Kapitän. “Als mir der Trainer das Vertrauen als Vize-Kapitän schenkte, hat mich das im ersten Moment überrascht. Man wächst mit seinen Aufgaben. Mir gefällt diese Verantwortung extrem gut und ich fühle mich wohl damit.“

2018 kam Alem Pasic vom SV Sierning in der Landesliga in die 2. Liga an die Volksstraße. Einen Tipp für junge Spieler, die diesen Sprung ebenfalls wagen wollen, hat er auch: “Auf jeden Fall dranbleiben. Ich hatte selbst auch schon bei der Vorwärts eine schwere Zeit. Da hilft es dann, den Mund zu halten, weiter an sich zu arbeiten und seine Chancen dann wahrzunehmen. Nicht zu viel träumen, hart arbeiten und Spaß dabeihaben. Denn meistens kommt es ohnehin, wie es kommen soll”, reflektiert Alem die letzten Jahre.

Foto © www.vorwaerts-steyr.at