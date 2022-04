Sport

Heimserie hält: Vorwärts schlägt FAC 1:0

STEYR. Der SK BMD Vorwärts Steyr besiegte am Freitagabend im Topspiel der Admiral 2. Liga den Aufstiegskandidat FAC Wien durch ein Tor von Luca Mayr-Fälten mit 1:0. Damit feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Madlener den vierten Heimsieg in Folge und ist an der Volksstraße bereits seit sieben Spielen ungeschlagen ...

Zudem fügte man den Floridsdorfern die erste Niederlage nach 15 Partien zu.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein spannendes und offenes Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Vorwärts agierte gegen das beste Rückrunden-Team etwas defensiver als gewohnt und lauerte auf Konter. Und in der 34. Minute gingen die Heimischen in Führung. Tolga Günes setzte sich am rechten Flügel sehenswert durch, seinen Pass zur Mitte übernahm Luca Mayr-Fälten direkt, der Ball wurde abgefälscht und landete zum 1:0 in den Maschen. Kurz vor der Pause fiel beinahe der zweite Treffer, nach Freistoßflanke von Mayr-Fälten wurde es im FAC-Strafraum hektisch, letztlich konnten sich die Wiener befreien.

Auch in der zweiten Halbzeit agierten die Vorwärts-Kicker defensiv sehr diszipliniert. Die Wiener hatten viel Ballbesitz, konnten aber praktisch nie gefährlich werden und blieben oft am 16er hängen. Vorwärts setzte im Konter Nadelstiche und hatte auch in den zweiten 45 Minuten durch Oliver Filip (64.), Mayr-Fälten (81.) und Christopher Kröhn (87.) die besseren Möglichkeiten. Letztlich blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg und unsere Rot-Weißen machten einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Trainer Daniel Madlener: „Wir wollten von der ersten Minute an mutig auftreten. Das ist uns gelungen, der Sieg war wirklich verdient. Defensiv gut zu stehen ist die Basis, wir haben über die gesamte Spielzeit gut gearbeitet.“

SK BMD Vorwärts Steyr – Floridsdorfer AC Wien 1:0 (1:0)

Vorwärts (4-3-3): Turner; Lageder, Turi, Prada, Dombaxi; Pasic, Brandstätter, Günes (91. Sivrikaya); Filip (82. Alak), Mayr-Fälten, Kröhn (94. Sahanek). Ersatz: Staudinger; Cirkovic, Fischer, Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.

FAC (4-2-3-1): Gütlbauer; Maier (70. Rechberger), Bubalovic, Krainz, Becirovic; Krasniqi (65. Felber), Ungar; Flavio (88. Josic), Schmid, Komornyik (65. Monsberger); Oliveira. Ersatz: Spari; Mihajlovic, Petkovic. Trainer: Mitja Mörec.

Tor: 1:0 (34.) Mayr-Fälten (Günes). Gelbe Karten: Krasniqi (7. Foul), Flavio (36. Foul), Oliveira (47. Foul). Freitag, 22. April 2022; Vorwärts Stadion, 1.000 Zuschauer SR Markus Hameter; Michael Obritzberger, Andreas Rothmann.