SKV: Joel Dombaxi bleibt ein weiteres Jahr

STEYR. Als Joel Dombaxi im Sommer 2021 zum SKV gekommen ist, hat er sich schnell einen Stammplatz erkämpft. 2069 Minuten stand er diese Saison bereits für den SK BMD Vorwärts Steyr am Feld. Auf Instagram haben ihn die SKV-Fans eindeutig zum Spieler der Hinrunde gewählt ...

Diese Geschichte wird nun gemeinsam weiter geschrieben und Joel Dombaxi wird eine weitere Saison Rot-Weiß tragen. „Joel hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Stütze in unserem Team entwickelt und wir sehen noch weiteres Potenzial in ihm. Wir freuen uns, dass wir auch kommende Saison gemeinsam an unseren Zielen weiterarbeiten“, so der sportlicher Leiter Jürgen Tröscher.

Ob als linker Verteidiger oder im linken Mittelfeld – Joel Dombaxi hat diese Saison bereits bewiesen, dass er variabel einsetzbar ist. Beim ersten Sieg unter Trainer Daniel Madlener lief er gar als Stürmer auf und steuerte zwei Tore zum 3:1 Sieg gegen Kapfenberg bei. „Es macht mir Spaß mit dem Team hier bei der Vorwärts. Wir haben uns hervorragend entwickelt. Ich denke, wir werden nächstes Jahr eine große Rolle in der zweiten Liga spielen. Davon bin ich gerne ein Teil. Deshalb freue ich mich, dass ich noch ein Jahr bleibe“, so Joel Dombaxi selbst zur Verlängerung.

„Jürgen und die Trainer haben mir hier vom ersten Tag an vollstes Vertrauen geschenkt. Ich denke mit meinen Leistungen habe ich ihnen das zurückbezahlt. Nach meiner Verletzung vergangene Saison habe ich nun wieder zu meiner alten Stärke zurückgefunden. Ein weiters Jahr bei der Vorwärts wird mir persönlich gut tun.“

