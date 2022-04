Sport

SPG Steyr Da­men setz­ten sich mit 5:0 durch

STEYR. Die Spielgemeinschaft Steyr Damen konnte am Sonntag, 24. April nach mehrminütiger Unterbrechung gegen die Spielgemeinschaft Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz mit 5:0 am ATSV Platz triumphieren ...

Nach den ersten sechs Minuten schickte Schiedsrichter Reinhold Mayr die Mannschaften wegen heftigem Hagelgewitter in die Kabinen und so konnte erst nach einer 25-minütigen Unterbrechung das Spiel wieder aufgenommen werden. In Minute 14 stellte Larissa Nösslinger vom Punkt nach Handspiel im Strafraum auf 1:0 für die SPG Steyr. Nach 37 Minuten erhöhte Katharina Strauchs nach schöner Vorarbeit von Kapitänin Sarah Angerer auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit gelang Hannah Schausberger nach einer Ecke von Sarah Angerer das 3:0.

In der Halbzeit wechselte Trainer Jürgen Panis und brachte Elena Mayr für Nina Fürst. Strauchs erhöhte nach abermaliger Vorarbeit von Angerer auf 4:0. Steyr hatte das Spiel unter Kontrolle und konnte in Minute 65 erneut durch Strauchs auf 5:0 erhöhen.

Den vom Schiedsrichter gegebenen Elfmeter für die SPG Kleinmünchen BW parierte die sichere Torfrau Jennifer Greinöcker mit einer großartigen Parade in Minute 86 und so blieb es beim 5:0 Sieg der SPG Steyr Damen.

Foto: Peter Röck