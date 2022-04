Sport

Ge­spräch zwischen Stadt­­politik und SK BMD Vor­­wärts fixiert

STEYR. Am 23. März hat das Präsidium des SKV der Stadt Steyr einen Forderungskatalog an die Steyrer Stadtpolitik überreicht. Darin werden konkrete, verpflichtende Aussagen hinsichtlich eines gemeinsamen Weges für die nächsten 10 Jahre gefordert. Nur bei einer breiten politischen Zustimmung werden Präsident Reinhard Schlager und Vize-Präsident Michael Obermair bei der Jahreshauptversammlung erneut kandidieren ...

Für den 10. Mai ist nun ein Treffen von Vertreter:innen der Stadtpolitik mit dem SK BMD Vorwärts Steyr anberaumt. Es scheint, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. „Wir freuen uns auf den Termin und sind zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung für alle Seiten erzielen können“, blickt Präsident Reinhard Schlager positiv nach vorne. „Es ist uns sehr wohl bewusst, dass es nicht gleich am 10. Mai eine Lösung geben wird und dies noch etwas Zeit bedarf. Betonen möchte ich explizit, dass wir hoffnungsvoll sind, gemeinsam mit der Stadt Steyr hier etwas bewegen zu können und etwas Nachhaltiges für die nächsten Jahrzehnte aufzubauen.“

Verschiebung der Jahreshauptversammlung

Aufgrund des Termins am 10. Mai wird die ursprünglich für den 8. Juni anberaumte Jahreshauptversammlung verschoben. "Der neue Termin wird voraussichtlich nach der Urlaubszeit in der Kalenderwoche 37 (Mitte September) sein. Details folgen zeitgerecht. Auch wenn wir gehofft haben, bereits vor Start der neuen Saison diese entscheidenden Weichen für die Zukunft zu stellen, ist hudeln hier absolut fehl am Platz." Zudem läuft die aktuelle Funktionsperiode des Vorstands noch bis Mitte Oktober 2022.

„Nach dem Termin mit der Stadt Steyr müssen wir das Gehörte sondieren und voraussichtlich werden weitere Gespräche folgen. Anschließend gilt es für uns einen Vorschlag für die nächste Wahlperiode vorzubereiten – sowohl was die Zusammensetzung des Vorstands also auch die Eckpfeiler des SK BMD Vorwärts Steyr für die nächsten Jahre betrifft“, erbittet Reinhard Schlager noch etwas Zeit.

Vize-Präsident Michael Obermair betont noch einmal explizit, dass es nie um einen Rücktritt des Präsidiums gegangen ist, sondern um eine erneute Kandidatur für die nächste Wahlperiode. „Der SK BMD Vorwärts Steyr liegt uns am Herzen und das ist nicht nur eine leere Worthülse. Unabhängig davon ob wir noch einmal kandidieren, werden wir den Verein nicht im Stich lassen. Reinhard Schlager und ich werden auf jeden Fall als Sponsoren erhalten bleiben und mit unserem Wissen und unserem Können tatkräftig unterstützen – wenn vielleicht auch nicht mehr in der ersten Reihe.“

"Doch nun gilt es erstmal optimistisch zu bleiben und mit der gleichen Vorwärtsmentalität mit der die Mannschaft Woche für Woche am Spielfeld jeden Kampf aufnimmt und zeigt, dass für den SK BMD Vorwärts Steyr sportlich niemand mehr unschlagbar ist, die Interessen auf infrastruktureller Ebene zu vertreten. In diesem Sinne freuen wir uns auf den Termin mit der Stadt Steyr und sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam etwas Großes, nicht nur den für Verein, sondern für die ganze Stadt und die Region auf die Beine stellen werden." - www.vorwaerts-steyr.at