Sport

SKV unterliegt knapp in Lafnitz

STEYR. Im vorletzten Auswärtsspiel der Saison in der Admiral 2. Liga musste sich der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag beim Tabellenfünften in Lafnitz knapp mit 0:1 geschlagen geben ...

Die Gastgeber attackierten früh in der gegnerischen Hälfte und setzten so die Vorwärts-Defensive unter Druck. Grosse hatte die erste gute Chance, Thomas Turner war zur Stelle (6.). Lafnitz erarbeitete sich vor der Pause etliche Standardsituationen und kam so in der 11. Minute zum Führungstreffer. Zunächst klatschte der Ball an die Latte, Gölles staubte zum 1:0 ab. Vorwärts fand gegen das Spitzenteam zunächst keine Mittel, Chancen aus dem Spiel zu kreieren. Gefährlicher waren die Gastgeber, etwa durch Grosse (28.) oder Lichtenberger (33.).

Umstellung auf Dreierkette

Mit einer Systemaufstellung auf 3-5-2 und den Einwechslungen von Can Alak und Oguzhan Sivrikaya versuchte das Vorwärts-Trainerteam in der zweiten Halbzeit neuen Schwung in die Offensive zu bringen. Die Rot-Weißen hatten nun längere Ballbesitz-Phasen, die gute Abwehr der Steirer konnte aber nicht geknackt werden. Sivrikaya kam gegen Goalie Scherf einen Schritt zu spät (61.), Ikenna Ezeala traf nur das Außennetz (80.) Die Partie blieb bis zur 95. Minute spannend, endete schließlich mit einem knappen 1:0-Erfolg der Hausherren.

Trainer Daniel Madlener: „Wir sind nicht gut gestartet, konnten nicht die Energie wie in den Spielen zuvor auf den Platz bringen. Mit Fortdauer des Spiels hatten wir oft die Kontrolle und gute spielerische Lösungen. Leider waren wir im letzten Drittel zu wenig gefährlich. Als Team sind wir gut aufgetreten, haben bis zum Schluss an den Ausgleich geglaubt.“

SV Lafnitz – SK BMD Vorwärts Steyr 1:0 (1:0)

Lafnitz (4-3-3-): Scherf; Wohlmuth, Gölles, Umjenovic, Grasser (85. Sittsam); Prohart, Siegl, Schriebl (67. Fadinger); Lichtenberger (67. Halper); Grosse (58. Hernaus), Gremsl (85. Wendler). Ersatz: Zingl; Meister. Trainer: Philipp Semlic.

Vorwärts (4-3-3): Turner; Lageder, Turi, Prada (67. Sahanek), Dombaxi; Pasic (46. Alak), Brandstätter, Günes (79. Cirkovic); Mayr-Fälten, Filip (67. Ezeala), Kröhn (46. Sivrikaya). Ersatz: Staudinger; Fischer. Trainer: Daniel Madlener.

Tor: 1:0 (11.) Gölles.

Gelbe Karten: Schriebl (16. Unsportlichkeit); Brandstätter (36. Unsportlichkeit), Alak (55. Foul).

Freitag, 29. April 2022; Fußballarena Lafnitz, 380 Zuschauer

SR Josef Spurny; Maximilian Kolbitsch, Luka Katholnig.