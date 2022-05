Sport

Ikenna Ezeala verlängert beim SKV bis 2024

STEYR. Mit Ikenna Ezeala verlängert ein junger Perspektivspieler seinen Vertrag beim SK BMD Vorwärts Steyr bis Sommer 2024. Im Sommer kam der 20-Jährige zum SKV in die Volksstraße und bestritt seit dem 19 Meisterschaftsspiele und 2 Cup-Spiele für die Mannschaft ...

„Mit Ikenna haben wir ein vielseitiges Talent in unseren Reihen und es ist erfreulich, dass er für weitere 2 Jahre unterzeichnet. Gemeinsam wollen wir die Entwicklung in der kommenden Zeit fortsetzen“, so Jürgen Tröscher. Zwei Assists steuerte Ikenna heuer zum Erfolg des SKV bei. Unvergessen der wunderschöne Bilderbuch Spielaufbau auswärts bei Liefering. Von Turner über 14 Ballberührungen legte schließlich Ikenna Ezeala den Ball für Oliver Filip auf, der sicher verwandelte.

„Die Vorwärts ist der richtige Ort, um mich weiterzuentwickeln. Ich fühle mich in der Mannschaft wohl“, so Ikenna Ezeala. „Der SKV ist ein Verein mit sehr viel Tradition und die Stimmung bei den Spielen ist toll. Meine Ziele für die kommenden zwei Jahre sind es so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, mich weiter zu verbessern und das Bestmögliche mit der Mannschaft zu erreichen.“

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at