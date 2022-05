Sport

LAC Läufer­Innen mit großen Er­folgen bei Straßen­lauf-Meister­schaften

STEYR/ATTNANG. Am vergangenen Samstag fanden in Attnang die österreichischen und oberösterreichischen Meisterschaften im Straßenlauf statt. 10 km standen für die Allgemeine Klasse, U20 und Masters auf dem Programm. Die U18 Läuferinnen und Läufer hatten 5 km zu bewältigen ...

Eine Topleistung zeigte wieder einmal Flora Heiml, trotz müder Beine vom Trainingslager in Italien wurde sie österreichische Vizemeisterin und zugleich auch OÖ Landesmeisterin in der Klasse U18 auf der 5 km Strecke. Flora lief die 5 km in 19:11 min. Aber auch die Teamleistungen der LAC Damen und Herren auf der 10 km Strecke waren ausgezeichnet. Jochen Köllnreitner (32:16 min), Daniel Schlager (33:09 min) und Moritz Heiml (34:42 min) wurden OÖ Vizelandesmeister im Team und holten Bronze im Team der beiden österreichischen Meisterschaften.

Hannah Köstler (39:56 min), Claudia Heiml (43:31 min) und Bettina Aschauer (46:15 min) wurden ebenfalls Vizelandesmeister im Team bei den Frauen und belegten bei den österreichischen Meisterschaften Rang 6.

Einzelergebnisse 10 km

Jochen Köllnreitner 32:16 min, 7. Rg. OÖ LM, 17. Rg. Ö

Daniel Schlader 33:09 min, 9. Rg. OÖ LM , 24. Rg. Ö

Moritz Heiml 34:42 min, 18. Rg. OÖ LM, 43. Rg. Ö, 1 Rg. U20 OÖ LM

Josef Breitenauer 40:16 min 3 Rg. M55 OÖ LM

Hannah Köstler 39:56 min 6. Rg. OÖ LM, 16. Rg. Ö

Claudia Heiml 43:31 min 9. Rg. OÖ, 1. Rg. W45 OÖ LM, 24. Rg. Ö

Bettina Aschauer 46:15 min 13. Rg. OÖ LM, 3. Rg. W45 OÖ LM, 35. Rg. Ö

Einzelergebnis 5km

Oliver Ramskogler 20:48 min 8. Rg. OÖ LM U18, 17 Rg. Ö U18