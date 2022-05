Sport

Vor­anmeldungen für den Tag des Steyr­er Sports

STEYR. Die Steyrer Sportvereine veranstalten heuer wieder den Tag des Steyrer Sports am Freitag, den 3. Juni von 8:00 - 13:00 Uhr am Stadtplatz in Steyr. Bis jetzt sind bereits 13 Vereine sowie 230 SchülerInnen in Form von Schulklassen angemeldet ...

Beides kann noch viel mehr werden! Alle Infos zu den teilnehmenden Vereinen, vertretenen Sportarten und wo sich Schulklassen und Vereine anmelden können, gibt es hier: https://www.funundaction.at/.