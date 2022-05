Sport

Vanessa Werfer ge­winnt österreich­ische Meister­schaft im Sport­kegeln

MANK/STEYR. Bei den österreichischen Meisterschaften der Klasse U-23 im Bewerb Einzel Classic, welcher im niederösterreichischem Mank ausgetragen wurde, gelang der Spielerin des ASKÖ Steyr Sportkegeln ein großartiger Erfolg ...

Die junge Nationalspielerin und Teilnehmerin der letzten Nachwuchs WM in Kamnik (SLO) zeigte einmal mehr ihr außergewöhnliches Potential. Obwohl Vanessa in ihrem Durchgang alleine starten musste, brachte sie ihren Kampfgeist und die nötige Konzentration mit auf die Bahn. Auf den ersten 30 Wurf gelang ihr ein hervorragender Start. Aber dann auf den Bahnen zwei und drei fand sie nicht wie gewohnt zu ihrem Spiel. Mit einer sehr starken Schlussbahn konnte sie aber nochmals aufzeigen und stellte zu diesem Zeitpunkt mit 562 Kegel eine neue vorläufige Bestleistung auf.

Ein Durchgang mit vier starken Spielerinnen sollte noch folgen und es hieß abwarten, welche Platzierung am Ende für Vanessa blieb. Schon bald war klar, dass eine Medaille erreicht wird. Eine Starterin in diesem Durchgang spielte an diesem Tag auch sehr stark und am Ende mussten die letzten Würfe die Entscheidung um Gold und Silber bringen. Mit ihren erreichten 560 Kegel spielte die Niederösterreicherin eine ebenso tolle Leistung, konnte Vanessa aber knapp nicht erreichen.

Damit war Werfer Vanessa Goldmedaillengewinnerin und österreichische Meisterin in der Spielklasse U-23. Das war ein weiterer Höhepunkt in ihrer schon sehr erfolgreichen Karriere und wir sind sicher, dass dies nicht der letzte große Sieg bleiben wird.

Foto © ASKÖ Steyr