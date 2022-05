Sport

Tag des Steyr­er Sports biet­et Action für Jung und Alt

STEYR. Die Steyrer Sportvereine laden heuer am Freitag dem 3. Juni, von 8 bis 13 Uhr zum Ausprobieren ihres Bewegungsangebots. Für alle Sportinteressierten aus Steyr und Umgebung bietet sich heuer am Stadtplatz die Möglichkeit, die verschiedensten Sport- und Bewegungsarten der Steyrer Sportvereine kennenzulernen und auszuprobieren ...

Das Angebot richtet sich an alle, von jung bis alt, die sich bewegen wollen und den für sich passenden Sport finden möchten. Es wird heuer intensiv mit den Steyrer Schulen zusammengearbeitet, die am Vormittag mit Schulklassen vorbei kommen, um unseren Kindern Sport und Bewegung näher zu bringen. Insgesamt sind 14 Vereine und Sportarten vertreten. So kann man sich zum Beispiel an der Eskimorolle im Kanu versuchen, verschiedene Kampfkünste, wie das berühmte Shaolin Kung Fu probieren, oder ganz klassische Sportarten wie Volleyball, Basketball und Laufen versuchen. Relativ neu in Steyr ist auch American Football vertreten und wer hoch hinaus will, kann in einem Segelflugzeug probesitzen.

Weitere Infos und einen Überblick über alle Sportarten und Vereine findet man auf www.funundaction.at. Dort können sich auch Schulklassen anmelden.